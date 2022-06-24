Медики опровергли отказ скорой госпитализировать Шатунова

Люди, которые звонили в скорую помощь для оказания помощи Шатунову, сами отказались от вызова медиков и решили привезти его в больницу самостоятельно. Ранее «Известия» писали, что в вызове скорой «фактически» отказал диспетчер

Возложение цветов в память о Юрии Шатунове в Оренбурге (Фото: Артём Краснов / ТАСС)

Информация, о том, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении бригады к певцу Юрию Шатунову, не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в Московской областной станции скорой медицинской помощи.

«В 23:46 поступил вызов скорой помощи в Растуновскую больницу для медэвакуации пациента в региональный сосудистый центр. Спустя 3 минуты бригада скорой была на месте и немедленно приступила к оказанию экстренной помощи и медэвакуции», — сообщили РБК на станции.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что диспетчер «фактически отказал в выезде скорой» друзьям певца Юрия Шатунова. По данным издания, они позвонили в скорую 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Однако, диспетчер не стала «задавать уточняющих вопросов, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду».

На станции скорой помощи РБК сообщили, что друзья Шатунова сами решили везти его в больницу и не вызывать скорую помощь: «Администрацией областной скорой медицинской помощи были подняты и проанализированы все вызовы, прослушаны записи звонков поступившие на пульт скорой за данный период. Звонивший житель не вызывал бригаду скорой, а уточнял нахождение ближайшей больницы, на что диспетчером был дан исчерпывающий ответ и предложено оформить вызов скорой. Звонивший в свою очередь отказался и сказал, что самостоятельно доставит пациента в больницу».

«Пациент был доставлен в РСЦ Домодедовской больницы, где врачи продолжили бороться за его жизнь», — уточнили в медицинском учреждении.

В сосудистый центр Шатунов уже поступил в состоянии клинической смерти, рассказал «РИА Новости» главврач больницы Андрей Осипов. Причиной смерти певца он назвал закупорку одного из сосудов сердца после инфаркта.

По словам директора артиста Аркадия Кудряшова, певцу стало плохо, когда он был с друзьями. Шатунов скончался в машине скорой помощи.

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«Вызвали скорую, стали везти его навстречу скорой. <…> Умер он в скорой. Они [медицинские работники] потом занесли, пытались реанимировать внутри больницы. Но, к сожалению, ничего не получилось», — сказал он.



Прощание с Шатуновым состоится 26 июня в прощальном зале Троекуровского кладбища, сообщал Кудряшов.

Бывший солист «Ласкового мая» умер в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет.

Юрий Шатунов родился в Башкирии 6 сентября 1973 года. После смерти матери попал в детский дом. В 1986 году познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, с которым они основали группу «Ласковый май». В 1991 году группа распалась, Шатунов начал вести сольную карьеру.

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