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Московские больницы опровергли сообщения о нехватке шунтов

Ранее об этом сообщала Baza. Однако в упомянутых Telegram-каналом медицинских центрах РБК сообщили, что не испытывают дефицита в шунтах и оказывают пациентам полный спектр медпомощи

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) нейрохирургии им. Бурденко и НМИЦ хирургии им. Вишневского опровергли появившиеся ранее сообщения о нехватке шунтов, с помощью которых в хирургии восстанавливают кровоток пациента. Об этом они сообщили РБК.

Ранее о том, что в российских больницах заканчиваются медицинские шунты, писал Telegram-канал Baza. Он сообщал, что после начала операции на Украине из России ушли «больше половины зарубежных производителей шунтирующих систем» и сейчас запасы шунтов подходят к концу. Baza также писала, что в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко создали новый протокол получения шунтирующих систем. «Теперь медикам необходимо будет заполнить документ с ФИО пациента, каналом оплаты и артикулом требуемого шунта. В дополнение к этому им придется дополнительно получить подпись от директора учреждения (раньше было достаточно подписи главврача или его замов)», — писал канал.

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Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

Однако в центре назвали распространенную информацию не соответствующей действительности. «НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в настоящий момент не испытывает дефицита в шунтирующих системах. В арсенале клиники имеются все виды шунтирующих систем, необходимые для оказания полного спектра нейрохирургической помощи», — сообщили там.

В учреждении добавили. что сейчас работают как с западными производителями, в том числе из Германии и США, так и с отечественными.

Комментируя протокол получения шунтрирующей системы в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко указали на то, что он был введен в 2020 году для выбора оптимальной системы для конкретного пациента.

Кроме того, Baza также писала со ссылкой на источники в НМИЦ хирургии им. Вишневского, что медики сталкиваются и с дефицитом иных медицинских изделий, в том числе сеток для грыж, протезов для кардиохрургии, шовных материалов и других расходников.

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«В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается», — прокомментировали РБК в медицинской организации.

В Росздравнадзоре в свою очередь сообщили, что ни российские, ни иностранные производители медицинских изделий, которые входят в Государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих их, не заявляли об уходе с российского рынка. По данным Росздравнадзора, они производят достаточное количество изделий. Там также напомнили, что в реестре содержится информация о 51 производителе, из них 17 — российские.

В марте Baza уже писала со ссылкой на московских врачей о нехватке медицинских изделий, в частности, ампул, расходников, перчаток, а также реактивов для ПЦР-тестов. Как утверждал канал, врачи жалуются на необходимость экономить на этих вещах.

Однако департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения, уточнив, что подведомственные ему больницы работают в прежнем режиме, а поставки идут по графику.

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Теги
Егор Губернаторов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Москва Росздравнадзор медицинские изделия медицинская помощь

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