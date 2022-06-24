Московские больницы опровергли сообщения о нехватке шунтов
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) нейрохирургии им. Бурденко и НМИЦ хирургии им. Вишневского опровергли появившиеся ранее сообщения о нехватке шунтов, с помощью которых в хирургии восстанавливают кровоток пациента. Об этом они сообщили РБК.
Ранее о том, что в российских больницах заканчиваются медицинские шунты, писал Telegram-канал Baza. Он сообщал, что после начала операции на Украине из России ушли «больше половины зарубежных производителей шунтирующих систем» и сейчас запасы шунтов подходят к концу. Baza также писала, что в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко создали новый протокол получения шунтирующих систем. «Теперь медикам необходимо будет заполнить документ с ФИО пациента, каналом оплаты и артикулом требуемого шунта. В дополнение к этому им придется дополнительно получить подпись от директора учреждения (раньше было достаточно подписи главврача или его замов)», — писал канал.
Однако в центре назвали распространенную информацию не соответствующей действительности. «НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в настоящий момент не испытывает дефицита в шунтирующих системах. В арсенале клиники имеются все виды шунтирующих систем, необходимые для оказания полного спектра нейрохирургической помощи», — сообщили там.
В учреждении добавили. что сейчас работают как с западными производителями, в том числе из Германии и США, так и с отечественными.
Комментируя протокол получения шунтрирующей системы в НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко указали на то, что он был введен в 2020 году для выбора оптимальной системы для конкретного пациента.
Кроме того, Baza также писала со ссылкой на источники в НМИЦ хирургии им. Вишневского, что медики сталкиваются и с дефицитом иных медицинских изделий, в том числе сеток для грыж, протезов для кардиохрургии, шовных материалов и других расходников.
«В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается», — прокомментировали РБК в медицинской организации.
В Росздравнадзоре в свою очередь сообщили, что ни российские, ни иностранные производители медицинских изделий, которые входят в Государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих их, не заявляли об уходе с российского рынка. По данным Росздравнадзора, они производят достаточное количество изделий. Там также напомнили, что в реестре содержится информация о 51 производителе, из них 17 — российские.
В марте Baza уже писала со ссылкой на московских врачей о нехватке медицинских изделий, в частности, ампул, расходников, перчаток, а также реактивов для ПЦР-тестов. Как утверждал канал, врачи жалуются на необходимость экономить на этих вещах.
Однако департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения, уточнив, что подведомственные ему больницы работают в прежнем режиме, а поставки идут по графику.