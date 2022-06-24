Больше половины россиян заявили, что нашли первую работу в 14-17 лет

Фото: Андрей Любимов / РБК

Больше половины россиян начинают работать в 14-17 лет, чтобы стать независимыми от родителей или накопить на небольшую покупку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Авито Работа» (есть у РБК).

Около 55% опрошенных сервисом рассказали, что начали работать именно в подростковом возрасте. Четверть респондентов нашли первую работу в 18-19 лет и только 10% — в 20-21 год. Среди тех, кто начал подрабатывать в 14-15 лет, большинство мужчин (38%). Большинство женщин приступили к трудовой деятельности в 18-19 лет (29%).

В регионах молодые люди начинают искать работу раньше своих сверстников из Москвы: более трети жителей малых городов первую работу нашли в 14-15 лет, в то время как в столице треть молодежи стала работать в 16-17. Однако исключением из этого является Северный Кавказ: его жители реже всего начинают работать в подростковом возрасте (24% против 30% по России).

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в мае 2022 года, в нем участвовали 10 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

В качестве основной причины начать работать рано респонденты назвали желание быть независимым от родителей (48%). Еще 29% указали, что хотели накопить денег на небольшую покупку, например, одежду или гаджет. 20% отметили, что хотели стать увереннее в себе. Мотивацией 16% опрошенных было желание занять свободное время или получить опыт по своей специальности.

Мужчины чаще указывали в качестве причины желание накопить деньги (34% против 25% женщин), а женщины больше хотели самостоятельности от родителей (50% против 47% мужчин) и опыта по специальности (19% против 12% мужчин).

64% респондентов отметили, что поиск первой работы для них был комфортным и несложным. Чаще всего они использовали для этого специализированные онлайн-сервисы и в социальные сети.

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В качестве негативных сторон работы в возрасте от 14 до 19 лет респонденты назвали усталость и высокий уровень стресса (37%), нехватку времени на отдых (33%) и общение с семьей и друзьями (12%).

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«Авито Работа» отмечает, что работодатели охотно принимают на работу соискателей без опыта. В этом году с 1 по 20 июня число вакансий на платформе в группе профессий «Без опыта, студенты» по всей России выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, за это время увеличилась и медианная зарплата (сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников) для молодежи: она стала больше на 14% и составила 37 тыс. руб., указал сервис.

Наиболее популярными вариантами первой работы стали ассистент, администратор, бариста, промоутер и репетитор. В Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках популярностью пользуются вакансии администратора, секретаря и помощника руководителя.