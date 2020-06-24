Хабенский решил отдать полученную от Путина госпремию на помощь больным

В частности, средства пойдут на реабилитацию больных с онкологией, которым помогает фонд Хабенского. По словам учредителя, реабилитация — не «прихоть», а возможность вернуться к полноценной жизни

Константин Хабенский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский намерен отдать деньги от государственной премии, которую ему вручил президент Владимир Путин за 2019 год, на нужды своего фонда. Об этом Хабенский заявил во время награждения, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Открою маленький секрет: я все средства от этой премии передам, конечно же, в наш благотворительный фонд. Наш фонд помогает детям, а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга бороться и побеждать. Точнее, если более конкретно, средства пойдут на очень важный этап в их жизни — это реабилитация», — рассказал Хабенский.

Он отметил, что реабилитация — «это не роскошь и не прихоть», а возможность вернуться к полноценной жизни. «Если этот этап сделать не вовремя или пропустить вовсе, то зачастую титанические усилия врачей и их труд могут оказаться напрасным. Чего не хотелось бы», — подчеркнул лауреат.

По его словам, фонд Константина Хабенского намерен, в частности, решать проблему с реабилитацией в малых городах, оторванных от региональных центров.