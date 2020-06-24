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Хабенский решил отдать полученную от Путина госпремию на помощь больным

В частности, средства пойдут на реабилитацию больных с онкологией, которым помогает фонд Хабенского. По словам учредителя, реабилитация — не «прихоть», а возможность вернуться к полноценной жизни
Константин Хабенский
Константин Хабенский (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский намерен отдать деньги от государственной премии, которую ему вручил президент Владимир Путин за 2019 год, на нужды своего фонда. Об этом Хабенский заявил во время награждения, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Открою маленький секрет: я все средства от этой премии передам, конечно же, в наш благотворительный фонд. Наш фонд помогает детям, а теперь уже и молодым людям с опухолями мозга бороться и побеждать. Точнее, если более конкретно, средства пойдут на очень важный этап в их жизни — это реабилитация», — рассказал Хабенский.

Он отметил, что реабилитация — «это не роскошь и не прихоть», а возможность вернуться к полноценной жизни. «Если этот этап сделать не вовремя или пропустить вовсе, то зачастую титанические усилия врачей и их труд могут оказаться напрасным. Чего не хотелось бы», — подчеркнул лауреат.

По его словам, фонд Константина Хабенского намерен, в частности, решать проблему с реабилитацией в малых городах, оторванных от региональных центров.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Во время вручения госнаграды Путин отметил заслуги и достижения Хабенского. «Всю по праву принадлежащую ему народную любовь и актерскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию. <...> Направил все свои достоинства на благие дела, воодушевил очень многих людей быть открытыми и чуткими к чужой беде, объединяться и действовать ради самого важного — ради жизни детей», — подчеркнул президент.

Благотворительный фонд Константина Хабенского работает с 2008 года. Организация помогает детям и молодым людям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. В частности, фонд оплачивает диагностику и лечение подопечных, проводит информационную работу с родителями, повышает квалификацию врачей с помощью курсов и тренингов, организует реабилитацию и помогает в оснащении профильных медучреждений, говорится на сайте организации.

Фонд организует свою работу на благотворительные пожертвования, с начала 2020 года было собрано 174,5 млн руб. (данные с официального сайта фонда).

Размер государственный премии России составляет 5 млн руб., с 2020 года — 10 млн руб.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Константин Хабенский, Государственная премия, благотворительность
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