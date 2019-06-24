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Два истребителя ВВС Германии разбились при столкновении

Два истребителя Eurofighter Военно-воздушных сил (ВВС) Германии столкнулись и разбились в районе города Лаге. Об этом сообщается в аккаунте ВВС Германии в Twitter.

«Оба пилота смогли катапультироваться», — говорится в сообщении.

В ВВС добавили, что всего в полете участвовали три самолета. Третий пилот увидел столкновение двух других истребителей и сообщил, что пилоты спустились на парашютах.

Город располагается в земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным радиостанции Ostseewelle, авиакатастрофа произошла около 14:00 по местному времени (15:00 мск). Радиостанция также опубликовала кадры с места происшествия.

Авиакатастрофа в Германии

Телеканал N-TV со ссылкой на отдел полиции города Шверин сообщает, что один самолет потерпел крушение в лесистой местности в Мекленбургском Поозерье, а второй недалеко от деревни Носсентинер-Хютте на опушке леса. Телеканал добавляет, что пока не известно о жертвах. Ostseewelle отмечает, что одного пилота нашли висящим на дереве.

Теги: Германия, Eurofighter
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