Два истребителя ВВС Германии разбились при столкновении

Два истребителя Eurofighter Военно-воздушных сил (ВВС) Германии столкнулись и разбились в районе города Лаге. Об этом сообщается в аккаунте ВВС Германии в Twitter.

«Оба пилота смогли катапультироваться», — говорится в сообщении.

В ВВС добавили, что всего в полете участвовали три самолета. Третий пилот увидел столкновение двух других истребителей и сообщил, что пилоты спустились на парашютах.

Город располагается в земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным радиостанции Ostseewelle, авиакатастрофа произошла около 14:00 по местному времени (15:00 мск). Радиостанция также опубликовала кадры с места происшествия.

Авиакатастрофа в Германии