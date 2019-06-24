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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
По предварительным данным альпинисты погибли от схода лавины. Поиски восьмого пропавшего возобновятся в понедельник
Гималаи, Непал. Май, 2013 (Фото: Olivia Harris / Reuters)

Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину. Поиски еще одного продолжатся в понедельник.

Группа из восьми альпинистов (четыре британца, два американца, один австралиец и один индиец) пропала без вести после того, как 26 мая не вернулась, как планировалось, в базовый лагерь.

Общество
Группа альпинистов пропала в индийских Гималаях

Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов. 13 мая они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри, но спустя 12 дней в базовый лагерь вернулись только четверо из всей группы. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.

Со ссылкой на индийские власти CNN сообщает, что у группы не было разрешения на восхождение.

Ранее в июне стало известно, что на безымянной горе в предполагаемом районе пропажи альпинистов были замечены пять тел. Это удалось сделать после анализа фотографий, сделанных с вертолета, который обследовал местность. Тела были в разных местах и частично погребены под снегом. Спасатели также заметили следы схода лавины. Уже тогда власти признали, что шансы найти кого-либо живым равны нулю. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: альпинисты, Гималаи
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