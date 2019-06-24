Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

По предварительным данным альпинисты погибли от схода лавины. Поиски восьмого пропавшего возобновятся в понедельник

Гималаи, Непал. Май, 2013 (Фото: Olivia Harris / Reuters)

Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии — Нанда Деви Восточная (около 7400 метров). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину. Поиски еще одного продолжатся в понедельник.

Группа из восьми альпинистов (четыре британца, два американца, один австралиец и один индиец) пропала без вести после того, как 26 мая не вернулась, как планировалось, в базовый лагерь.

Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов. 13 мая они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри, но спустя 12 дней в базовый лагерь вернулись только четверо из всей группы. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.