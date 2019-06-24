Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею

Минкультуры прорабатывает вопрос о передаче Государственного центра современного искусства в управление Пушкинскому музею. Сейчас центр находится в ведении РОСИЗО, которое столичные музейщики считают «технической структурой»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ). Под обращением, копия которого есть у РБК, поставили свои подписи в том числе глава дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова и руководители филиалов.

«Включение ГЦСИ в структуру Пушкинского музея создаст принципиально новые условия для успешного развития сети центра... В свою очередь ГМИИ им. А.С. Пушкина получит возможность реализовывать свою программу и организовывать выставочную деятельность в регионах России», — говорится в письме министру культуры Владимиру Мединскому. ГМИИ им. А.С. Пушкина предложено также передать коллекцию ГЦСИ, объекты недвижимого имущества, в том числе здание на Зоологической улице в центре Москвы, а также госсубсидию «на уровне 2018 года».

Такое письмо действительно поступило, подтвердил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. По его словам, министерство примет решение о передаче до конца недели. Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак сообщила РБК, что возможность передачи ГЦСИ ее музею обсуждалась и Пушкинский готов принять центр в свой состав. Связаться с Алисой Прудниковой не удалось.

Чем известен ГЦСИ

Государственный центр современного искусства был учрежден Минкультуры в 1994 году. Среди наиболее известных проектов ГЦСИ — ежегодная премия в области современного искусства «Инновация», Московская международная биеннале молодого искусства (соорганизатор — Московский музей современного искусства), региональные биеннале современного искусства — Ширяевская и Уральская индустриальная.