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Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею
Минкультуры прорабатывает вопрос о передаче Государственного центра современного искусства в управление Пушкинскому музею. Сейчас центр находится в ведении РОСИЗО, которое столичные музейщики считают «технической структурой»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ). Под обращением, копия которого есть у РБК, поставили свои подписи в том числе глава дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алиса Прудникова и руководители филиалов.

«Включение ГЦСИ в структуру Пушкинского музея создаст принципиально новые условия для успешного развития сети центра... В свою очередь ГМИИ им. А.С. Пушкина получит возможность реализовывать свою программу и организовывать выставочную деятельность в регионах России», — говорится в письме министру культуры Владимиру Мединскому. ГМИИ им. А.С. Пушкина предложено также передать коллекцию ГЦСИ, объекты недвижимого имущества, в том числе здание на Зоологической улице в центре Москвы, а также госсубсидию «на уровне 2018 года».

Такое письмо действительно поступило, подтвердил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов. По его словам, министерство примет решение о передаче до конца недели. Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак сообщила РБК, что возможность передачи ГЦСИ ее музею обсуждалась и Пушкинский готов принять центр в свой состав. Связаться с Алисой Прудниковой не удалось.

Чем известен ГЦСИ

Государственный центр современного искусства был учрежден Минкультуры в 1994 году. Среди наиболее известных проектов ГЦСИ — ежегодная премия в области современного искусства «Инновация», Московская международная биеннале молодого искусства (соорганизатор — Московский музей современного искусства), региональные биеннале современного искусства — Ширяевская и Уральская индустриальная.

Коллекция ГЦСИ насчитывает около 5 тыс. предметов  — картин, скульптур, фотографий, инсталляций, в том числе работы таких известных художников, как Ирина Затуловская, Игорь Макаревич и Анна Желудь.

Филиалы ГЦСИ работают в восьми городах — Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владикавказе, Томске, Самаре и Саратове.

Кому сейчас принадлежит ГЦСИ

В 2016 году ГЦСИ был передан Государственному музейно-выставочный центру «РОСИЗО», который является правопреемником дирекции художественных фондов и проектирования памятников Министерства культуры РСФСР, Республиканского центра художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства. Этот центр проводил передвижные выставки и распределял произведения искусства по музеям.

Против объединения с РОСИЗО выступили ключевые сотрудники ГЦСИ, в том числе его создатель и руководитель Леонид Бажанов и начальник отдела художественных программ Ирина Горлова. Она, в частности, объясняла: «Все решения теперь принимает один человек — Сергей Перов, перед которым сотрудники должны оправдываться и доказывать, что все произведения, которые предлагается показать зрителю, являются объектами культурного значения, а не провокацией». В том же 2016 году Бажанов и Горлова покинули организацию.

Кто поддерживает работников ГЦСИ

Идею объединить ГЦСИ и ГМИИ поддержали руководители других столичных музеев — Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея),  Василий Церетели (Московский музей современного искусства), Антон Белов (музей современного искусства «Гараж») и Ольга Свиблова и (Мультимедиа арт музей). В совместном письме, копия которого есть у РБК, они также выступают за передачу ГСЦИ в ведение Пушкинского музея.

ГМИИ — крупная международная музейная институция, и в этом его главное отличие от РОСИЗО — «технической структуры», пояснил Антон Белов. По его словам, музеи, подписавшие обращение к министру культуры, активно сотрудничают с филиалами ГЦСИ и заинтересованы в их развитии.

«Пушкинский музей сейчас ведет активную работу по популяризации современного искусства. Это хороший союзник в Москве и на международном уровне. А сильной стороной ГЦСИ всегда была региональная повестка. Очевидно, что такой союз будет выгоден всем, в том числе обществу», — уверен Белов.

Как технически будет организован переход ГЦСИ под управление ГМИИ им. А.С. Пушкина, пока не известно, заявила директор последнего Марина Лошак и выразила надежду, что он будет «органичным».

Прославились премиями

С сентября 2015 года гендиректором РОСИЗО был Сергей Перов, в октябре прошлого года он покинул организацию. Назначенная на этот пост Вера Лагутенкова в первый же месяц работы выписала себе премию в размере 3,7 млн руб., что подтвердила проверка, проведенная Минкультуры. В декабре 2018 года новым руководителем РОСИЗО была назначена Софья Грачева.

Автор: Мария Истомина
Теги: Минкультуры, Пушкинский музей, ГЦСИ
Материалы по теме
Минкультуры подтвердило миллионные премии руководству РОСИЗО
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