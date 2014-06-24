Работников аппаратов судов переведут на судебную службу

Судебный департамент при Верховном суде разработал законопроект, который предполагает перевод работников аппаратов судов на государственную судебную службу.

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Это необходимо для того, чтобы повысить им заработную плату хотя бы до 30-40 тыс. руб. Сейчас оклад секретарей судов и помощников судей составляет около 15 тыс. руб. Об этом на семинаре-совещании председателей судов сообщил замначальника главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов судебного департамента Дмитрий Матвеев.

"Уровень оплаты труда работников аппаратов судов остается на крайне низком уровне", - рассказал Матвеев. Он отметил, что сотрудники судов являются госслужащими, и повышать им заработную плату без повышения оплаты труда остальным федеральным служащим невозможно. Судебный департамент предлагает создать для них отдельную службу.

"Это будет самостоятельная судебная служба, куда поступят работники аппаратов судов и судебного департамента", - сообщил Матвеев. Им будут присваиваться классные чины, они будут обладать определенным статусом, а их оклад, как и оклад судей, будет исчисляться в процентном соотношении к окладу председателя Конституционного суда.

По словам Матвеева, им также будут положены надбавки за классный чин, выслугу лет, ученую степень и почетные звания. "В среднем заработная плата работников аппарата вырастет в 2-2,5 раза. Оплата секретаря суда составит 32 тыс. руб., а помощника судьи - 41 тыс. руб.", - сообщил Матвеев.

На семинаре участники заседания подняли вопрос о повышении заработной платы судьям. Зампредседателя комиссии Совета судей Римма Волосатых настаивала на том, что недавнее повышение оплаты труда почти на треть судей компенсировало только рост инфляции за последние годы. Она озвучила ряд инициатив и предложений, касающихся повышения окладов мировых судей и судей районных судов.

Анастасия Михайлова