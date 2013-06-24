Нашествие-2013: воссоединение "Секрета", шоу от Шойгу и конкурс красоты

Оупен-эйр "Нашествие-2013" будет посвящен 15-летию радиостанции "Наше радио". На фестивале выступят около 100 коллективов, многие из которых представят юбилейные программы.

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Основное действо развернется на главной сцене, где традиционно выступят такие группы, как "Ночные Снайперы", "Ляпис Трубецкой", "Воплi Вiдоплясова"», "Пилот", "Король и шут", "Ария", Brainstorm, "Мельница", "Юта", "Чиж и Ко", "Чайф" и другие.

Хедлайнерами первого дня станет "Би-2", второй фестивальный вечер завершится сетом "Секрета". Коллектив соберется в классическом составе, чтобы впервые выступить на фестивале, в честь своего 30-летия.

Группа "Браво" также отметит свое 30-летие специальной ночной юбилейной программой. Николай Фоменко из "Секрета" и Евгений Хавтан из "Браво" в шутку пообещали устроить драку, а также танцевальный "батл", так как будут давать юбилейные концерты в один и тот же вечер.

Точку в "Нашествии" этого года поставят музыканты из "Океана Ельзи".

На второй сцене "Наше 2.0" будут играть молодые музыканты или те группы, кого сложно причислить к исполнителям классического русского рока. Зрители услышат Дельфина и Alai Oli, Васю Обломова и "Бригадный подряд", "Сансару" и Distemper, а также многих других.

Помимо музыки, на фестивале будут и другие развлечения. Среди зрительниц будет выбрана самая красивая девушка, которая весь следующий год будет лицом фестиваля.

Также пройдут ставшие уже традиционными турниры по пляжному волейболу и футболу, а также рок-зарядка. В память о скончавшемся недавно режиссере Алексее Балабанове, активно использовавшему русский рок в своих картинах, на фестивале пройдут показы фильмов "Брат" и "Брат-2".

Неожиданным новшеством для оупен-эйра станет военно-патриотическая акция "Вместе мы - сила", организованная по решению министра обороны Сергея Шойгу. Зрителям покажут военную технику, стоящую на обороне нашей страны. Для всех желающих разведчики проведут мастер-классы по маскировке и выживанию в условиях дикой природы.

В небе над фестивальным полем покажут класс пилотажные группы "Соколы России" на самолетах Су-27 и МиГ-29 и "Беркуты" на боевых вертолетах Ми-28 и Ка-52. Также в программе - групповой прыжок десантников.

В этом году "Нашествие" расширит свою географию: 21 сентября фестиваль пройдет в Берлине, а в следующем году русских рокеров стоит ждать в Алма-Ате.

Как отметили организаторы, за границей живет много наших соотечественников, а недавний концерт ДДТ в Берлине собрал около 4 тыс. зрителей. Европейские концерты Земфиры посещают около 10% иностранных слушателей.

"Нашествие-2013" пройдет с 5 по 7 июля в Большом Завидово Тверской области. Фестиваль состоится уже в 12 раз. За его историю на нем побывали около 1,3 млн человек. Организаторы рассчитывают, что поздравить их с юбилеем соберутся около 150 тыс. человек. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция.