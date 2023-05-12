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Прокурор попросил 25 лет для главы связанного с Плахотнюком наркокартеля

Прокурор попросил 25 лет для главы «связанного с Плахотнюком» наркокартеля Турка
Ранее присяжные признали его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в грабеже и вымогательстве. По версии следствия, Торкунов, руководил наркокартелем, связанным с богатейшим бизнесменом Молдавии Плахотнюком
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В пятницу 12 мая в Московском городском суде прокуратура потребовала приговорить к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима криминального авторитета Андрея Торкунова по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве. Его подельникам гособвинитель запросил от 8 до 13 лет колонии строгого режима. Об этом РБК сообщили в суде.

По версии следствия, Торкунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Турок, руководил наркокартелем, связанным с богатейшим бизнесменом Молдавии Владимиром Плахотнюком в России. В июне 2019 года МВД предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию.

Подробности расследования РБК ранее рассказывал экс-начальник 3-го отдела управления МВД по расследованию организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих, руководивший следственной бригадой с 2017 по 2021 год. По его словам, из 37 эпизодов преступной деятельности Торкунова, задержанного в феврале 2021 года, до суда пока дошли три.

По версии следствия, Турок отвечал за транспортировку гашиша из Европы в Россию и с 2013 года был так называемым «смотрящим за действиями этнических молдавских преступных группировок на территории Московской области. «Он был единственным в России вором от молдавской организованной преступности», — утверждал следователь в отставке.

В ходе расследования было установлено, что банда Турка действовала как на территории Молдавии, так и за ее пределами. Торкунов назначал «положенцев-надзирателей» в различных регионах России и Молдавии, отвечавших за подпитку «общака». В 2017 году в Молдавии Торкунова объявили в международный розыск.

Помимо наркотиков Торкунов курировал банду Николая Греку, занимавшуюся разбойными нападениями на подмосковные коттеджи. В апреле 2020 года Московский областной суд приговорил выходцев из Молдавии, которых признали виновными в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК). Налетчики по ночам проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся ценности. Среди потерпевших — семьи генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, бывшего сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и владельца ресторана La Marée и свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко Мехди Дусса.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
вор в законе обвинение грабеж вымогательство наркотики приговор ОПГ Владимир Плахотнюк Мосгорсуд
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