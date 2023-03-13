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В Думе подготовили поправки в законы о гостайне и выезде из России

В Думу внесли законопроект о запрете допуска к гостайне владельцам зарубежной недвижимости
Автор проекта депутат Пискарев рассказал, что поправки позволят устранить «пробелы» в существующих законах. Например, доступа к гостайне лишатся владельцы зарубежной недвижимости и счетов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Государственную думу внесли поправки к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», сообщил журналистам председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», — сообщил он.

Как пояснил Пискарев, законопроект:

  • уточнит полномочия главы государства и правительства в части определения допуска лиц к гостайне. В частности, будут проводиться проверки и «при наличии угроз безопасности» возможен отказ в доступе к секретным сведениям;
  • закрепит возможность отказа в допуске к гостайне гражданам, если они или их близкие родственники имеют счета, вклады в иностранных банках, недвижимость за рубежом, пользуются иностранными финансовыми инструментами;
  • даст право тем, кто имеет доступ к гостайне, выезжать за рубеж «при возникновении обстоятельств гуманитарного характера», например в случае смерти родственников или необходимости лечения;
  • даст право межведомственной комиссии по гостайне принимать решения о допуске к гостайне заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».

В думской законодательной базе сказано, что авторами проекта помимо Пискарева выступают депутаты Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, Андрей Альшевских и Андрей Луговой (последний — ЛДПР, все остальные — «Единая Россия»).

В пояснительной записке говорится, что проект также уточнит случаи, когда исключается добровольный порядок оформления допуска к гостайне призванных на военную службу или военные сборы.

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Согласно закону о гостайне, оформление допуска к ней носит добровольный характер. Лица с двойным гражданством, без него, иностранцы и реэмигранты получают доступ к секретным сведениям в особом порядке.

Получившим доступ полагаются дополнительные социальные гарантии (например, надбавки к зарплате), однако возникают и ограничения, в частности в выезде за границу или в праве на неприкосновенность частной жизни при проведении проверок в процессе оформления доступа.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Мария Лисицына
гостайна зарубежная недвижимость выезд за границу Госдума
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