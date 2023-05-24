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Общество ,  
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Эдита Пьеха с 15-го раза получила звание почетного гражданина Петербурга

Певица Эдита Пьеха удостоилась звания почетного гражданина Санкт-Петербурга
В преддверии Дня основания Петербурга в заксобрании города прошло голосование, на котором почетными гражданами выбрали блокадную учительницу Надежду Строгонову и певицу Эдиту Пьеху. Кандидатуру последней до этого выдвигали 14 раз
Эдита Пьеха
Эдита Пьеха (Фото: Вадим Жернов / РИА Новости)

Народная артистка СССР Эдита Пьеха удостоилась звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.

Депутат увидел символизм в том, что артистка получила знак отличия именно сейчас. «В этом году исполняется 55 лет, как она стала заслуженной артисткой РСФСР. Хороший момент, чтобы поблагодарить ее за вклад в петербургскую культуру и искусство», — написал Бельский.

Помимо Пьехи звание почетного гражданина города в этом году получила заслуженный педагог Надежда Строгонова, которая работала учительницей в блокаду Ленинграда и помогла эвакуировать из города более 600 детей.

Как отмечает «Фонтанка», Пьеху в этом году выдвинули на это звание в 15-й раз — все предыдущие 14 раз ее кандидатуру отклоняли. В последний раз, когда это произошло, в 2020 году, группа петербургских парламентариев извинилась перед певицей за итоги голосования в законодательном собрании.

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» присваивается людям, внесшим большой вклад в культуру, науку, экономику города. Голосование за кандидатов проводят раз в год — накануне Дня основания Петербурга, который отмечают 27 мая.

Эдита Пьеха — заслуженная (1968) и народная (1976) артистка РСФСР, народная артистка СССР, обладательница орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени, Дружбы, «За заслуги в культуре и искусстве» и других наград. В творчестве певицы есть много песен, посвященных Петербургу, а в 2014 году она выпустила альбом «Санкт-Петербург — ты любовь моя, жизнь и судьба!».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Эдита Пьеха Санкт-Петербург почетный гражданин

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