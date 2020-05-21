Депутаты извинились перед Пьехой из-за списка почетных граждан Петербурга

Эдита Пьеха (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Десять депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга отправили певице Эдите Пьехе письмо с извинениями за то, что ей не присвоили звание почетного гражданина города. Об этом сообщила председатель петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина во «ВКонтакте».

По ее словам, фракция уже не раз выдвигала кандидатуру Пьехи на звание почетного гражданина и ей стыдно за парламентское большинство, которое проголосовало не за артистку.

Авторы письма называют певицу «человеком-легендой», «яркой и значительной частью музыкальной истории Ленинграда — Санкт-Петербурга. Обращение подписали депутаты Алексей Ковалев, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Александр Рассудов и Сергей Трохманенко.

В разговоре с РБК Шишкина отметила, что, по ее мнению, Пьеха сделала для города больше, чем любой обладатель звания «почетный гражданин». «Ей 83 года, человек действительно ассоциируется с городом. Почетный гражданин — это абсолютно иррациональная категория, когда жители города понимают, что этот человек — их гордость, их радость. Она достойный и талантливый человек, она могла бы жить в любой стране мира, но жила в России, в Санкт-Петербурге», — заявила экс-депутат.

По мнению Шишкиной, Пьехе не присвоили звание почетного гражданина города из-за голосов депутатов от «Единой России», которые не поддержали ее кандидатуру. По ее словам, они не проголосовали за артистку, так как «голосуют только за тех, за кого говорят голосовать сверху».