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Депутаты извинились перед Пьехой из-за списка почетных граждан Петербурга

Эдита Пьеха
Эдита Пьеха (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Десять депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга отправили певице Эдите Пьехе письмо с извинениями за то, что ей не присвоили звание почетного гражданина города. Об этом сообщила председатель петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина во «ВКонтакте».

По ее словам, фракция уже не раз выдвигала кандидатуру Пьехи на звание почетного гражданина и ей стыдно за парламентское большинство, которое проголосовало не за артистку.

Авторы письма называют певицу «человеком-легендой», «яркой и значительной частью музыкальной истории Ленинграда — Санкт-Петербурга. Обращение подписали депутаты Алексей Ковалев, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Надежда Тихонова, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Александр Рассудов и Сергей Трохманенко.

В разговоре с РБК Шишкина отметила, что, по ее мнению, Пьеха сделала для города больше, чем любой обладатель звания «почетный гражданин». «Ей 83 года, человек действительно ассоциируется с городом. Почетный гражданин — это абсолютно иррациональная категория, когда жители города понимают, что этот человек — их гордость, их радость. Она достойный и талантливый человек, она могла бы жить в любой стране мира, но жила в России, в Санкт-Петербурге», — заявила экс-депутат.

По мнению Шишкиной, Пьехе не присвоили звание почетного гражданина города из-за голосов депутатов от «Единой России», которые не поддержали ее кандидатуру. По ее словам, они не проголосовали за артистку, так как «голосуют только за тех, за кого говорят голосовать сверху».

Депутат Борис Вишневский, также подписавший письмо с извинениями Пьехе, в разговоре с РБК отметил, что певица прославила Санкт-Петербург в России и в мире. Парламентарий выразил недоумение, почему большинство голосовавших не поддержали ее кандидатуру.

«Никаких аргументов никто никогда не предъявляет. Я не слышал ни одного публичного выступления в законодательном собрании против Эдиты Станиславовны — просто каждый раз голосуют за других. Возможно, из каких-то конъюнктурных, политических изображений или просто потому, что кто-то кому-то обещал. Видимо, у Эдиты Станиславовны нет таких влиятельных заступников, чтобы «Единая Россия» проголосовала за ее кандидатуру», — заявил он.

Руководитель фракции «Единая Россия» в петербургском заксобрании Александр Тетердинко в разговоре с РБК подчеркнул, что очень уважает и ценит Эдиту Пьеху.

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«В течение года мы можем присвоить это звание только двум людям. Победу одержала не Эдита Станиславовна, а другие, тоже достойные и уважаемые люди. Кто из депутатов как голосовал, я сказать не могу, потому что голосование проходило тайно, по бюллетеням. Я даже не уверен, что за Пьеху проголосовали те, кто подписал обращение, потому что установить это не представляется возможным», — сказал он.

Звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» присваивается людям, внесшим большой вклад в культуру, науку, экономику города. Голосование за кандидатов проводят один раз в год, накануне Дня основания Петербурга, который отмечают 27 мая. В разные годы почетными гражданами города становились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, президент России Владимир Путин и т.д.

В 2020 году почетное звание присвоили директору НМИЦ им. Алмазова Евгению Шляхто, который возглавляет оперативный штаб, и начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину.

«Гарюгин более 30 лет руководит метрополитеном, провел его через многие кризисы. Эта фамилия неразрывно связана с городским хозяйством. Имя Шляхто связано с городской системой здравоохранения, которая колоссальную нагрузку сейчас испытывает и с которой он справляется достаточно успешно», — пояснил Тетердинко.

РБК обратился за комментарием к представителям Эдиты Пьехи.

Теги: Эдита Пьеха, Санкт-Петербург, заксобрание, почетный гражданин, новости РБК
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