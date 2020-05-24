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Новости без коронавируса ,  
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В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В 2020 году дополнительно будет выделено чуть более 30 тыс. бюджетных мест, большая часть будет распределена между региональными вузами. Ранее соответствующее поручение давал президент Владимир Путин
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В 2020 году в вузах России дополнительно будет выделено более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Дополнительные места, которые будут выделены по поручению президента <...> Это будет, наверное, чуть больше 30 тыс. мест на всю страну и правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены», — сказал Афанасьев. Он также отметил, что пока идет процесс выполнения поручения.

Большая часть дополнительных бюджетных мест будет распределена между региональными вузами, хотя какая-то часть уйдет и в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, отметил замминистра.

Путин предложил увеличить число бюджетных мест в вузах в 2020 году
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Увеличить количество бюджетных мест в вузах России президент предложил в ходе январского послания Федеральному собранию. Путин предложил это делать на ежегодной основе и «в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров».

«В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учетом этого нам важно сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования», — пояснил президент.

В четверг, 21 мая, глава государства заявил, что расширять количество бюджетных мест необходимо уже с 2020 года. При этом не менее 60% выпускников школ должны иметь возможность претендовать на бесплатное обучение в вузе, подчеркнул глава государства.

Всего на 2020–2021 учебный год вузам выделено более 525 тыс. бюджетных мест.

Путин также предостерег учебные заведения от «задирания» и «пересматривания» цен на обучение в условиях распространения коронавируса. Он попросил руководителей вузов рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой, и предлагать механизмы поддержки.

Автор: Мария Лисицына
Теги: вузы, Минобрнауки
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