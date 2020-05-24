В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В 2020 году дополнительно будет выделено чуть более 30 тыс. бюджетных мест, большая часть будет распределена между региональными вузами. Ранее соответствующее поручение давал президент Владимир Путин

Фото: АГН «Москва»

В 2020 году в вузах России дополнительно будет выделено более 30 тыс. бюджетных мест, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Дополнительные места, которые будут выделены по поручению президента <...> Это будет, наверное, чуть больше 30 тыс. мест на всю страну и правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены», — сказал Афанасьев. Он также отметил, что пока идет процесс выполнения поручения.

Большая часть дополнительных бюджетных мест будет распределена между региональными вузами, хотя какая-то часть уйдет и в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, отметил замминистра.

Увеличить количество бюджетных мест в вузах России президент предложил в ходе январского послания Федеральному собранию. Путин предложил это делать на ежегодной основе и «в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров».