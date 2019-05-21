Монеточка и Головин попали в список перспективных молодых россиян Forbes

Отражением доходов участников списка рейтинг, подчеркнули в Forbes, не является. При его составлении учитывалась конкурентоспособность и признание специалистов. В него вошли певица Монеточка и футболист Александр Головин

Елизавета Гырдымова (Монеточка) (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Русскоязычная редакция журнала Forbes впервые составила рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»). Соответствующий список опубликован на сайте издания. В него в том числе вошли певица Елизавета Гырдымова (Монеточка), ведущая шоу «Орел и решка» Анастасия Ивлеева, а также полузащитник сборной России по футболу Александр Головин.

Молодых визионеров авторы рейтинга определили в десяти номинациях: «Предприниматели», «Инвестиции», «Управление», «Музыка и кино», «Мода», «Социальные практики», «Искусство», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», а также «Новые медиа» (в каждой из них — по три человека). Этих специалистов, уточнили в Forbes, выбирали не только жюри и редакция, но и читатели. Лонг-лист номинантов был размещен на сайте русскоязычной версии журнала в апреле.

Итоговый перечень победителей, указали авторы исследования, формировался на основе признания того или иного специалиста в профессиональном сообществе, а также «личной конкурентоспособности» молодых людей на российском или глобальном уровне. Для оценки медийности героев использованы данные «Яндекса», «Facebook Россия» и «Скан-Интерфакс», указали в Forbes, подчеркнув, что указанный рейтинг — это не демонстрация доходов. Личное состояние участников при составлении перечня не учитывалось.

Бизнесмены

В номинации «Предприниматели» Forbes отметил 30-летнюю соосновательницу образовательного проекта Devar Анну Белову (занимается производством детских книг с технологией дополненной реальности). Сейчас продукция этого проекта, заметили авторы рейтинга, продается в 40 странах, 70% ее выручки приходится на зарубежные рынки. В России Devar ежегодно продает более 1 млн книг, уточняет Forbes.