Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть

Доходы Бастрыкина за год сократились более чем на треть

Глава Следственного комитета за год заработал 11,5 млн руб., его супруга — 6,9 млн руб.

Александр Бастрыкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Кроме того, Бастрыкин владеет двумя квартирами (площадью 224,4 кв. и 216 кв. м), а также двумя дачами (294,3 кв. и 138,5 кв. м). Обе дачи, а также квартира на 224,4 кв. м отнесены к недвижимости, которая также принадлежит супруге председателя СК и двум его несовершеннолетним детям.

За 2017 год Бастрыкин задекларировал 16,5 млн руб., или на 43,48% меньше, чем в 2018 году. При этом в 2015 году доход главы СКР составил 8,4 млн руб., а в 2016-м — 7,9 млн руб. Резкий рост в 2017-м объясняли перерасчетом за 2014–2016 годы в соответствии с указом президента.

Супруга Бастрыкина за 2018 год задекларировала доход в 6,9 млн руб. Для сравнения, в 2017-м она заработала 4,6 млн руб.