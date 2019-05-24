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Weibo $75 (+71,55%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Глава «Иннопрактики» защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчету математических моделей коррекции зрения в экстремальных условиях. Для подготовки работы проводились эксперименты, в том числе с космонавтом на орбите
Катерина Тихонова (Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»)

Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Диссертация по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» была размещена в Интеллектуальной системе тематического исследования наукометрических данных, писали «Открытые медиа». Издание отмечало, что, по данным системы «Антиплагиат», текст оригинален на 95%, а почти все заимствования с соответствующей ссылкой на них взяты из публикаций одного из ее научных руководителей — завкафедрой прикладной механики и управления МГУ Владимира Александрова. Вторым научным руководителем Тихоновой выступает ректор МГУ Виктор Садовничий.

Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика». Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

В автореферате Тихонова пишет, что ее работа посвящена изучению гальванической вестибулярной стимуляции. Этот метод исследуется с 1990-х годов и предполагает разработку математических моделей воздействия микротоками на нейроны вестибулярного аппарата человека. Биосенсоры с микротоками фиксируются на голове человека и применяются для коррекции зрения при заболеваниях вестибулярного аппарата или при воздействии на организм экстремальных условий, например, у космонавтов, летчиков и спортсменов.

В ходе подготовки диссертации проводились эксперименты. В том числе с участием космонавта Сергея Рязанского в рамках образовательной программы на орбите, указано в автореферате.

Рязанский рассказал РБК, что испытания проводились несколько месяцев в 2017 году во время экспедиции на Международную космическую станцию. «Прибор выглядит как небольшая коробочка, которая с помощью резиновых лент крепится на голову. Он замеряет ускорения, которые получает наша вестибулярная система в условиях невесомости. По задумке разработчиков, этот прибор будет полезен не только для полетов — он должен помочь при проявлениях космической болезни движений, но и для медицинских целей. Когда на мне был этот прибор я выполнял определенный ряд физических упражнений. Потом я с ним же выполнял все те же самые упражнения на земле. Разработчики сравнивали показатели в космосе и на земле», — пояснил он.

Научные руководители говорили об актуальности темы. По словам Садовничего, которые передал корреспондент РБК, подготовка работы заняла почти семь лет. «Это трудная работа. В том числе с тренажерами и у нас, и в Мексике», — отметил он. Александров обосновал актуальность проблемы необходимостью повышать уровень подготовки пилотов. «С учетом последнего события в аэропорту Шереметьево, часть вины надо возложить на те научные центры, которые готовят пилотов и у которых нет современных тренажеров с современным обеспечением», — заключил он.

С замечанием к работе выступил оппонент — профессор МГУ Александр Чечкин. Он отметил, в частности, что в диссертации не обсуждаются важные, на его взгляд, перспективы развития тренажерной системы обучения космонавтов с точки зрения использования искусственного интеллекта. Обнаружил он в работе и стилистические неточности, но они, по его словам, не влияют на достоверность результатов. Другой оппонент, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Инесса Козловская критиковала список литературы, который, по ее мнению, «оформлен нестандартно».

Тихонова поблагодарила оппонентов и сообщила, что к исследованию ее подтолкнули в том числе занятия экстремальными видами спорта. Она уточнила, что в работе речь идет не только о том, чтобы вмешаться в вестибулярную систему, но и научить ее адаптироваться к новым условиям.

По результатам тайного голосования Тихоновой присуждена степень кандидата физико-математических наук.

Авторы: Полина Звездина, Петр Канаев
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