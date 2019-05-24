Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Глава «Иннопрактики» защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчету математических моделей коррекции зрения в экстремальных условиях. Для подготовки работы проводились эксперименты, в том числе с космонавтом на орбите

Катерина Тихонова (Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»)

Защита проходила на механико-математическом факультете МГУ. Диссертация по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов» была размещена в Интеллектуальной системе тематического исследования наукометрических данных, писали «Открытые медиа». Издание отмечало, что, по данным системы «Антиплагиат», текст оригинален на 95%, а почти все заимствования с соответствующей ссылкой на них взяты из публикаций одного из ее научных руководителей — завкафедрой прикладной механики и управления МГУ Владимира Александрова. Вторым научным руководителем Тихоновой выступает ректор МГУ Виктор Садовничий.

Катерина Тихонова руководит фондом «Национальное интеллектуальное развитие», совмещая этот пост с должностью главы Центра национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ). Обе структуры работают под брендом «Иннопрактика». Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получила. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.

В автореферате Тихонова пишет, что ее работа посвящена изучению гальванической вестибулярной стимуляции. Этот метод исследуется с 1990-х годов и предполагает разработку математических моделей воздействия микротоками на нейроны вестибулярного аппарата человека. Биосенсоры с микротоками фиксируются на голове человека и применяются для коррекции зрения при заболеваниях вестибулярного аппарата или при воздействии на организм экстремальных условий, например, у космонавтов, летчиков и спортсменов.

В ходе подготовки диссертации проводились эксперименты. В том числе с участием космонавта Сергея Рязанского в рамках образовательной программы на орбите, указано в автореферате.