Ползучие малыши

Главным событием Фестиваля младенцев в "Сокольниках" стал "забег" в ползунках. Сотне грудничков необходимо было преодолеть 10 м за 2 мин. В отличие от большинства других соревнований, помощь родителей здесь приветствовалась. Чтобы малыши ползли быстрее, их приманивали игрушками, мультиками на планшетах или песенками в телефоне.

Главным событием Фестиваля младенцев в "Сокольниках" стал "забег" в ползунках. Сотне грудничков необходимо было преодолеть 10 м за 2 мин. В отличие от большинства других соревнований, помощь родителей здесь приветствовалась. Чтобы малыши ползли быстрее, их приманивали игрушками, мультиками на планшетах или песенками в телефоне.



