Работу следователей, раскрывших убийство П.Мальковой, отметят наградами

В Красноярском крае будет отмечена работа следователей, которые раскрыли убийство 5-летней Полины Мальковой. Об этом сообщает радиостанция "Маяк".

Следователи будут представлены к наградам за успешное закрытие уголовного дела об убийстве и изнасиловании девочки в Красноярском крае.

Ранее Красноярский краевой суд признал виновным местного жителя 36-летнего Владимира Наумова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве в 2007г. в Красноярске П.Мальковой. Присяжные сочли В.Наумова виновным и не заслуживающим снисхождения. Он был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Таким образом, было полностью удовлетворено требование стороны обвинения. Осужденный свою вину не признал.

Напомним, девочка пропала в Красноярске из двора своего дома, где проживала с родителями, 19 марта 2007г. Тело девочки было обнаружено десять дней спустя на одном из городских пустырей. В.Наумова задержали только год спустя. Ранее В.Наумов уже отбывал 15-летний срок за изнасилование несовершеннолетней, но был отпущен досрочно.