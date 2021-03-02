Бывшего чиновника Минобороны отправили в колонию за рекордную взятку

Экс-чиновник ведомства Александр Борувков — один из фигурантов крупного дела о мошенничестве с госконтрактами Минобороны. Размер полученной им взятки СМИ называли рекордным в истории министерства

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего замглавы управления Министерства обороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова к 6,5 годам колонии за превышение должностных полномочий и особо крупную взятку. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК).

«С учетом смягчающих обстоятельств <...> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 368 млн руб.», — уточняется в сообщении.

При этом в пресс-службе Хамовнического суда Москвы РБК сказали, что наказание составило 5,5 лет лишения свободы. Размер штрафа там подтвердили.

Суд также удовлетворил иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн руб.