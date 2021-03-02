Бывшего чиновника Минобороны отправили в колонию за рекордную взятку

Экс-чиновника Минобороны признали виновным по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, с февраля 2014 года по август 2017 года Борувков мошенничал с госзакупками. В то время он был председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества для нужд Минобороны. Используя служебное положение, чиновник устраивал дела таким образом, чтобы госзаказы получали коммерческие фирмы предпринимателя Алексея Калитина. Сам Борувков в указанный период получил взятку от Калитина в размере свыше 368 млн руб.
В результате контрактов на не выгодных для государства условиях Минобороны потеряло более 650 млн руб.
Чиновник заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств зачли полное признание вины, дачу показаний на соучастников, частичное возмещение ущерба и наличие малолетних детей.
Продолжается предварительное следствие в отношении других участников организованной группы, куда входил Борувков.
Следственная группа вышла на махинации в Минобороны в 2017 году в ходе расследования поставок, совершенных по контрактам военного ведомства с ООО «Профбизнес» из Санкт-Петербурга (Калитин входил в руководство компании). Петербургское управление антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд руб. со стороны «Профбизнеса», а также ООО «ТД «Спецтехмаш» и ООО «ТД «Стиллаг».
Газета «Коммерсантъ» тогда указала, что в махинациях подозревают начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны, полковника Александра Вакулина, который получил взятку на сумму 368 млн руб. Эту сумму издание назвало рекордной в истории военного ведомства. Калитин признал вину, его показания и легли в основу дела. При этом сумма взяток, в которых он сознался, во время расследования выросла с 368 млн руб. до 648 млн руб.
Помимо Вакулина благодаря показаниям Калитина под следствие попали его начальник, глава продуправления Минобороны, полковник Александр Бережной, главный эксперт управления, подполковник Алексей Гринюк, Борувков, начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников и несколько бизнесменов-посредников. Вину признал только Борувков.