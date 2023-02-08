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Путин на Совбезе обсудил пожарную безопасность и снижение риска паводков

Путин обсудил с Совбезом повышение пожарной безопасности и снижение риска паводков

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, где обсуждались вопросы повышения пожарной безопасности и снижения рисков паводков, передает пресс-служба Кремля.

Основными темами обсуждения стали вопросы развития инфраструктуры, повышение пожарной безопасности и снижение рисков ЧС в паводковый преиод, сообщили в Кремле.

Оперативные совещания с Совбезом Путин обычно проводит раз в неделю, по пятницам. В последний раз такое совещание прошло в пятницу 3 февраля, его главной темой была борьба с терроризмом. «Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение — речь идет о борьбе с терроризмом», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Теги
Персоны
Владимир Путин Совбез Совет Безопасности пожарная безопасность паводки

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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