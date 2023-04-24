ФСБ завершила расследование коррупции в Ивановской области при COVID

Спецслужба считает, что руководители депздрава региона похитили 8 млн руб. на закупке оборудования по завышенным ценам. Защита отвергает обвинения, указывая также, что сделку проводили в срочном порядке для спасения жизней

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

ФСБ завершила расследование дела о закупке концентраторов кислорода и защитных комбинезонов по завышенным ценам в Ивановской области, в результате чего из регионального бюджета было похищено 8 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

В 2020 году власти разрешили в условиях пандемии коронавируса всем учреждениям, занимающимся предоставлением медицинских услуг, покупать необходимое оборудование без проведения конкурса.

Дело завели в апреле 2021 года, сперва по нему проходил только Юрий Ельчанинов, директор компании «Медрус», которая занималась оптовыми поставками медоборудования. Следователи заподозрили его в мошенничестве при поставках концентраторов кислорода ивановскому департаменту здравоохранения. В первой половине 2022-го были задержаны глава депздрава региона Артур Фокин и его заместитель Алексей Буянкин. Всем троим вменяют статью об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), им грозит до двух лет лишения свободы.

При этом Фокина отдельно обвиняют в крупной растрате (ч. 3 ст. 160 УК). Следствие считает, что тот распорядился выделить Областному диагностическому центру 20 защитных медицинских комбинезонов на 818 тыс. руб. В ФСБ не увидели необходимости в этом решении, Фокину по этой статье грозит до шести лет лишения свободы.

Обвиняемые с выводами следствиями не согласны. Они настаивают, что действовали в рамках законодательства при сложных эпидемиологических условиях. В октябре 2020-го начался рост количества новых пациентов в связи с распространением штамма «дельта», что привело к увеличению числа тяжелобольных, которым требовалась кислородная поддержка. А потому поставки концентраторов кислорода были вынужденными, пояснила адвокат Анна Коткова.

Тогда депздраву не хватало средств на приобретение оборудования, и предприниматель согласился передать концентраторы кислорода без заключения контракта на свой риск. Согласно документации департамента, в период с 23 октября по конец 2020 года в регионе спасли жизни 3,9 тыс. человек, оборудование эксплуатируют до сих пор.

По мнению защиты, когда у депздрава Ивановской области появились средства, он начал работу по заключению контракта на 35 млн руб., а сотрудники ведомства изучили цены на рынке, придя к выводу, что предложенные бизнесменов цены за оборудование были ниже рыночных на 23% — 10 млн руб.

«Еще до возбуждения уголовного дела костюмы были возвращены в троекратном объеме. И это притом что на складах областного департамента здравоохранения в тот период имелся запас этих костюмов в 100 тыс. единиц, поэтому выдача 600 из них не сказалась на обеспечении сотрудников других медицинских организаций», — добавила Коткова.