Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко

Лидер молдавской Нашей партии и экс-мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520».

Ранее источники РБК сообщили, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» через «молдавский ландромат», которую курировал Захарченко. Усатый проходит по этому делу свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.



Ренато Усатый утверждает, что возглавлял компанию в Нижнем Новгороде, которая сотрудничала с РЖД, поэтому он был знаком с бывшим совладельцем группы «1520» Борисом Ушеровичем, еще одним совладельцем Валерием Маркеловым и советником экс-главы РЖД Андреем Крапивиным, «как и со всем РЖД».

«Что касается Захарченко (экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, подозреваемый в причастности к выводу из России денег по молдавской схеме. — РБК), то я никогда его не видел и не знаю, кто этот человек», — говорит молдавский политик.

Он добавил, что о его причастности к «этой истории» в своих показаниях сообщил бывший банкир Герман Горбунцов. «С 2010 года я был первый в Молдавии, кто начал вскрывать в Молдавии все обнальные схемы, ландроматы, и я говорил, что Горбунцов организовал потоки $10–20 млн в сутки, которые крышевал Плахотнюк (Владимир Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии Молдавии. — РБК) и первые силовики Молдавии», — говорит Усатый.