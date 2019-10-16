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Ренато Усатый заявил об отсутствии связей с экс-полковником Захарченко

Лидер молдавской Нашей партии и экс-мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520».

Ранее источники РБК сообщили, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» через «молдавский ландромат», которую курировал Захарченко. Усатый проходит по этому делу свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.

Ренато Усатый утверждает, что возглавлял компанию в Нижнем Новгороде, которая сотрудничала с РЖД, поэтому он был знаком с бывшим совладельцем группы «1520» Борисом Ушеровичем, еще одним совладельцем Валерием Маркеловым и советником экс-главы РЖД Андреем Крапивиным, «как и со всем РЖД».

«Что касается Захарченко (экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, подозреваемый в причастности к выводу из России денег по молдавской схеме. — РБК), то я никогда его не видел и не знаю, кто этот человек», — говорит молдавский политик.

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Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Он добавил, что о его причастности к «этой истории» в своих показаниях сообщил бывший банкир Герман Горбунцов. «С 2010 года я был первый в Молдавии, кто начал вскрывать в Молдавии все обнальные схемы, ландроматы, и я говорил, что Горбунцов организовал потоки $10–20 млн в сутки, которые крышевал Плахотнюк (Владимир Плахотнюк, бывший лидер Демократической партии Молдавии. — РБК) и первые силовики Молдавии», — говорит Усатый.

Он подтвердил, что следствие проводило у него обыски. «Ко мне пришли с обысками в ноябре, у меня дома в Москве искали Бориса Ушеровича, о котором все знали, что он проживает в Израиле», — сообщил молдавский политик.

Тогда у него в доме забрали около 30 электронных носителей, компьютер, телефоны, флэшки, но в августе следователь вернул их адвокату Усатого. «Если бы мне их не вернули, то они бы уже были в суде как вещдоки», — добавил он.

Группа «1520» — компания, которая оказывает услуги по проектированию и строительству железных дорог, крупный подрядчик РЖД. В 2018 году «1520» возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

По данным следствия, бенефициары «1520» вывели из России не менее $250 млн в Молдавию. В судах Молдавии формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в стране, служба приставов обеспечивала их взыскание. После того как средства поступали в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии.

В октябре 2018 года был задержан Маркелов, а в марте был заочно арестован Ушерович. Андрей Крапивин скончался в 2015 году.

Теги: Ренато Усатый, возможная причастность, преступление, Молдавия, РЖД
Материалы по теме
Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Общество
«Королями госзаказа» оказались сын и партнеры советника экс-главы РЖД
Бизнес
СМИ узнали бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег
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