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Пандемия коронавируса ,  
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Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 190 тыс.

Всего зарегистрировали более 2,7 млн зараженных, вылечились свыше 738 тыс человек. Во всем мире, по последним данным, провели более 4,6 млн тестов на коронавирус
Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Число жертв заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, во всем мире выросло до 190 549 человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Всего в мире зарегистрировано более 2,7 млн зараженных. Более 738 тыс. человек выздоровели, в общей врачи провели 4,6 млн тестов на коронавирус.

Первое место по количеству заболевших и умерших продолжают удерживать США. По текущим данным, там выявили свыше 868 тыс. заболевших, 49,8 тыс. жертв COVID-19. В десятку стран, где зафиксировали наибольшее количество зараженных, также вошли: Испания (213 тыс.), Италия (189,9 тыс.), Франция (159,4 тыс.), Германия (153,1 тыс.), Великобритания (139,2 тыс.), Турция (101, 7 тыс.), Иран (87 тыс.), Китай (83,8 тыс.), Россия (62,7 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Deutsche Bank в своем рейтинге 24-х самых страшных пандемий за последние две тыс. лет ответ COVID-19 последнее место. По прогнозам банка, для того, чтобы войти в двадцатку худших пандемий количество жертв должно вырасти до 1 млн человек. Чтобы попасть в первую пятерку этого рейтинга их число должно увеличиться до 210 млн человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус
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