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Власти Бали выпустили новые правила для иностранных туристов

Власти Бали обязали туристов ездить в шлеме и носить уместную одежду
Новый свод правил содержит обязательства и запреты, которые должны соблюдать иностранные туристы, а также санкции, которые грозят за их нарушение. Прошлую версию циркуляра власти выпустили в 2023 году
Фото: Xyz pictures / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Xyz pictures / imagebroker.com / Global Look Press

Правительство провинции Бали выпустило новый свод правил для иностранных туристов, где изложены обязательства, запреты и санкции, сообщает агентство Antara.

Согласно новым правилам, иностранцы должны одеваться скромно и вести себя подобающим образом на территории острова, особенно при посещении священных мест. Также они должны ответственно управлять автомобилем, иметь международные права, а при управлении мотоциклом носить шлем.

Кроме этого, туристам необходимо заплатить сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около $9), а сопровождать иностранцев во время пребывания на Бали должен лицензированный гид, который знает местыне обычаи и традиции.

Туристический налог на индонезийском острове Бали ввели 14 февраля 2025 года. Платеж действует до убытия с территории Индонезии, то есть туристы могут выезжать с Бали (например, на соседние острова), возвращаться и повторно не платить.

В новых правилах также описан порядок действий при обмене валюты в специальных пунктах и при оплате QR-кодом. Все операции туристы должны осуществлять исключительно в национальной валюте.

На острове также нельзя сквернословить, заниматься предпринимательством и работать неофициально, иначе им грозит наказание или суд. Запрещено разбрасывать мусор, в том числе одноразовый пластик.

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Бали, Индонезия

Аналогичный циркуляр был выпущен в мае 2023 года, всего он содержал 12 рекомендаций и восемь запретов для туристов. В частности, иностранцам нельзя было восходить на священные горы, торговать без разрешения и использовать пластик.

В качестве рекомендации власти острова тогда посоветовали туристам посещать достопримечательности в сопровождении гида с лицензией, менять валюту у уполномоченных операторов и водить машину в соответствии с законами. За нарушение правил поведения туристов депортируют. Так, в 2023 году с острова выслали россиянку, которая снялась обнаженной на фоне священного дерева.

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Полина Харчевникова
Бали туристы Индонезия туристический налог
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