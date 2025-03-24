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Задержан замгендиректора Кубанского казачьего хора

Замгендиректора Кубанского казачьего хора Захарченко задержан
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По делу прошли обыски
Виктор&nbsp;Захарченко
Виктор Захарченко (Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края / РИА Новости)

Против замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко завели уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями, у него прошли обыски, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах и правоохранительных органах.

Собеседники агентств сообщили, что обыски провели еще у «некоторых руководителей коллектива». Речь идет о заместителе главы финансового отдела, начальнике концертного отдела и главном хормейстере.

Ч. 1 ст. 285 УК предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД региона и прокуратуры, а также в Кубанский казачий хор.

Кубанский казачий хор — это один из старейших народных коллективов в России. Хор основан в 1811 году, базируется в Краснодаре. В его репертуар входят народные песни, танцы и музыкальные произведения, которые отражают традиции и историю казачества.

В феврале обыски прошли у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. С 2013 по 2020 год он был атаманом Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Его задержали по делу о превышении должностных полномочий.

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