Лесной пожар в Южной Корее подобрался к буддийскому храму. Видео
Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, передает Yonhup.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории на юго-востоке страны из-за ветра и сухой погоды. В соцсетях появилось видео, как пожар подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.
Правительство страны ввело режим национального бедствия.
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