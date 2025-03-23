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Лесной пожар в Южной Корее подобрался к буддийскому храму. Видео

Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли не менее четырех человек

Лесной пожар в Южной Корее подобрался к буддийскому храму. Видео
Video

Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, передает Yonhup.

Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории на юго-востоке страны из-за ветра и сухой погоды. В соцсетях появилось видео, как пожар подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.

Правительство страны ввело режим национального бедствия.

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Южная Корея Азия лесные пожары стихийное бедствие видео
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