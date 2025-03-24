 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Болгария отказалась выдать России осужденного по делу об убийстве

«Коммерсантъ»: Болгария отказалась выдать России осужденного за убийство Лиходея
Речь идет о бизнесмене Владимире Луковском, осужденном по делу об убийстве председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея в 1994 году, пишет «Коммерсантъ»

Болгария отказа России в выдаче бизнесмена Владимира Луковского, осужденного по делу об убийстве председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея, пишет «Коммерсантъ».

Лиходея вместе с охранником взорвали в подъезде дома. По версии следствия, 10 ноября 1994 года Луковский заложил в пульт переговорного устройства лифта бомбу и дистанционно взорвал ее. При взрыве едва не погибла жена ветерана и еще один телохранитель.

Осужденного за убийство Немцова перевели в колонию в Чечне
Политика
Хамзат Бахаев

Лиходей сменил на посту председателя РФИВА Валерия Радчикова, которого обвинили в хищениях. Он добивался привлечения экс-председателя фонда к уголовной ответственности, настаивая, что тот нанес ущерб ветеранам более чем на $60 млн. Луковский, не воевавший в Афганистане, был ближайшим деловым партнером Радчикова. Последний в 2001 году погиб в ДТП. Его также обвиняли в организации взрыва на Котляковском кладбище в 1996 году, когда там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины смерти Лиходея.

Предприниматель, работавший по льготным контрактам фонда, в 2008 году был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Задержать Луковского, скрывавшегося в Израиле, удалось лишь в 2010 году, когда он с фальшивым паспортом приехал на Украину. Его дело было несколько раз пересмотрено судами. В 2011 году присяжные оправдали бизнесмена по делу об убийстве Лиходея, но признали его виновным в хранении взрывчатки. Впоследствии он снова сбежал за границу.

Россия добивалась от Болгарии выдачи осужденного. Болгарская сторона объяснила отказ тем, что после экстрадиции в Россию, по ее мнению, он может быть подвергнут бесчеловечному или унизительному обращению, а условия его содержания в местах лишения свободы не будут соответствовать международным нормам. Доводы российской стороны о том, что условия в учреждениях пенитенциарной системы России не хуже болгарских, Болгарию не убедили, отмечает газета. В Генпрокуратуре России считают, что ей по политическим мотивам отказали в выдаче осужденного за убийство.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Болгария Генпрокуратура Россия экстрадиция
Материалы по теме
В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди
Политика
В ВСУ раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве националиста Ганула
Политика
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради «спокойной» смены
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Главу Нового банка развития БРИКС переизбрали на новый срокПолитика, 02:09
Болгария отказалась выдать России осужденного по делу об убийствеОбщество, 02:05
Премьер-министр Канады объявил о досрочных парламентских выборахПолитика, 01:39
Президент Бразилии посетит Россию в маеПолитика, 01:09
Какие специалисты будут больше всего нужны в 2029 году. ИнфографикаЭкономика, 01:01
Над четырьмя регионами России сбили еще 28 беспилотниковПолитика, 00:48
В Краснодарском крае стая собак напала на подростковОбщество, 00:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-РиядеПолитика, 00:33
Оппозиция проголосовала за выдвижение мэра Стамбула в президентыПолитика, 00:17
В Одесской области трое полицейских пострадали при взрыве в участкеПолитика, 00:08
В МВД Белоруссии сообщили о еженедельном падении дронов в странеПолитика, 23 мар, 23:59
В Эр-Рияде завершилась встреча делегаций Украины и СШАПолитика, 23 мар, 23:45
Над Крымом и еще двумя регионами сбили семь беспилотниковПолитика, 23 мар, 23:11
Экс-главу УСБ МВД по Ленобласти объявили в розыскОбщество, 23 мар, 22:56