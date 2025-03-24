Болгария отказалась выдать России осужденного по делу об убийстве

Речь идет о бизнесмене Владимире Луковском, осужденном по делу об убийстве председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея в 1994 году, пишет «Коммерсантъ»

Болгария отказа России в выдаче бизнесмена Владимира Луковского, осужденного по делу об убийстве председателя Российского фонда инвалидов войны в Афганистане (РФИВА) Михаила Лиходея, пишет «Коммерсантъ».

Лиходея вместе с охранником взорвали в подъезде дома. По версии следствия, 10 ноября 1994 года Луковский заложил в пульт переговорного устройства лифта бомбу и дистанционно взорвал ее. При взрыве едва не погибла жена ветерана и еще один телохранитель.

Лиходей сменил на посту председателя РФИВА Валерия Радчикова, которого обвинили в хищениях. Он добивался привлечения экс-председателя фонда к уголовной ответственности, настаивая, что тот нанес ущерб ветеранам более чем на $60 млн. Луковский, не воевавший в Афганистане, был ближайшим деловым партнером Радчикова. Последний в 2001 году погиб в ДТП. Его также обвиняли в организации взрыва на Котляковском кладбище в 1996 году, когда там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины смерти Лиходея.

Предприниматель, работавший по льготным контрактам фонда, в 2008 году был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Задержать Луковского, скрывавшегося в Израиле, удалось лишь в 2010 году, когда он с фальшивым паспортом приехал на Украину. Его дело было несколько раз пересмотрено судами. В 2011 году присяжные оправдали бизнесмена по делу об убийстве Лиходея, но признали его виновным в хранении взрывчатки. Впоследствии он снова сбежал за границу.

Россия добивалась от Болгарии выдачи осужденного. Болгарская сторона объяснила отказ тем, что после экстрадиции в Россию, по ее мнению, он может быть подвергнут бесчеловечному или унизительному обращению, а условия его содержания в местах лишения свободы не будут соответствовать международным нормам. Доводы российской стороны о том, что условия в учреждениях пенитенциарной системы России не хуже болгарских, Болгарию не убедили, отмечает газета. В Генпрокуратуре России считают, что ей по политическим мотивам отказали в выдаче осужденного за убийство.