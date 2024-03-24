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Возле отделения полиции на востоке Еревана прогремел взрыв

Возле отделения полиции в районе Нор-Норк на востоке Еревана прогремел взрыв, сообщает NEWS.am.

Там собралась группа граждан, которые требуют от полицейских освободить задержанных. Во дворе здания полиции произошел взрыв. Двое граждан, вооруженных ручными гранатами, угрожают взорвать отделение, передает издание.

До этого NEWS.am сообщило, что пользовательница Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала на своей странице видео из здания отдела, на котором слышен взрыв, и написала, что туда «вошли вооруженные люди».

NEWS.am со ссылкой на Armlur.am также пишет, что возле отделения полиции взорвалась граната, в результате, по предварительной информации, есть раненые, в здании выбило стекла.

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