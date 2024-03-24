В Шереметьево вызвали полицию из-за женщины с «бомбой» в ручной клади
Полиция проводит проверку после того, как женщина в «Шереметьево» заявила о бомбе в ее ручной клади, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.
«На место инцидента вызвана полиция. Проводятся мероприятия согласно регламентам», — рассказали в «Шереметьево».
«РИА Новости» пишет, что речь идет о рейсе SU1862 Москва-Ереван. Согласно данным табло, рейс задержали на час, он должен был отправиться в 14:30 мск.
Первым о «бомбе» сообщил телеграм-канал «112». По его данным, женщина поднялась на борт и сразу заявила о бомбе в ручной клади. Канал уточнил, что она вела себя агрессивно.
Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что фраза оказалась шуткой. По словам собеседника издания, женщина разозлилась из-за того, что стюардесса разговаривала по телефону, и она сказала: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь».
В ноябре 2023 года пассажир прибывшего в «Шереметьево» рейса из Гуанчжоу заявил, что на поясе под его футболкой — бомба. Полиция прибыла к самолету и задержала 39-летнего жителя Свердловской области. Взрывных устройств у него не нашли, однако проверка подтвердила, что мужчина нетрезв. Против дебошира составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП, до 15 суток ареста).
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов