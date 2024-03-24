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В Шереметьево вызвали полицию из-за женщины с «бомбой» в ручной клади

В Шереметьево вызвали полицию из-за женщины, заявившей о бомбе в ручной клади
Полиция прибыла к самолету из-за женщины, заявившей о «бомбе» в ручной клади. Рейс задержали. RT пишет, что ее фраза оказалась шуткой
Сотрудник полиции с собакой в аэропорту Шереметьево
Сотрудник полиции с собакой в аэропорту Шереметьево (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Полиция проводит проверку после того, как женщина в «Шереметьево» заявила о бомбе в ее ручной клади, сообщили РБК в пресс-службе воздушной гавани.

«На место инцидента вызвана полиция. Проводятся мероприятия согласно регламентам», — рассказали в «Шереметьево».

«РИА Новости» пишет, что речь идет о рейсе SU1862 Москва-Ереван. Согласно данным табло, рейс задержали на час, он должен был отправиться в 14:30 мск.

Первым о «бомбе» сообщил телеграм-канал «112». По его данным, женщина поднялась на борт и сразу заявила о бомбе в ручной клади. Канал уточнил, что она вела себя агрессивно.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что фраза оказалась шуткой. По словам собеседника издания, женщина разозлилась из-за того, что стюардесса разговаривала по телефону, и она сказала: «Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь».

В Шереметьево задержали угрожавшего бомбой пассажира рейса из Китая
Общество

В ноябре 2023 года пассажир прибывшего в «Шереметьево» рейса из Гуанчжоу заявил, что на поясе под его футболкой — бомба. Полиция прибыла к самолету и задержала 39-летнего жителя Свердловской области. Взрывных устройств у него не нашли, однако проверка подтвердила, что мужчина нетрезв. Против дебошира составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП, до 15 суток ареста).

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аэропорт Шереметьево полиция проверка
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