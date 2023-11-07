В Шереметьево задержали угрожавшего бомбой пассажира рейса из Китая

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К прилетевшему из китайского города Гуанчжоу в московский аэропорт Шереметьево самолету вызвали полицейских из-за пьяного пассажира, который угрожал бомбой, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу в телеграм-канале.

«Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Кроме того, он заявил, что на поясе под футболкой у него бомба», — рассказали в ведомстве.

39-летнего жителя Свердловской области задержали и доставили в дежурную часть полиции. Результаты медицинской проверки подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом взрывных устройств у него обнаружено не было, отметили в МВД.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

22 октября самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту. Участником инцидента стал 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей, писал телеграм-канал Baza.

По его данным, мужчина требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета, а когда ему отказали, направился в кабину пилота, чтобы поговорить с командиром воздушного судна. В кабину мужчину не пустили, командир принял решение совершить посадку в Красноярске, где дебошира передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.