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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Депздрав обновил список госпитализированных в больницы Москвы

Депздрав обновил список госпитализированных в больницы Москвы после теракта
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В списке значатся 92 человека. Всего, по данным властей, при нападении на «Крокус Сити Холл» погибли 133 человека
Мэр Москвы Сергей Собянин&nbsp;в Боткинской больнице с пострадавшей в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;
Мэр Москвы Сергей Собянин в Боткинской больнице с пострадавшей в «Крокус Сити Холле» (Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»)

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал новый список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», госпитализированных в столичные больницы, в нем 92 человек. Он доступен здесь.

Всего по состоянию на 10:00 мск 24 марта в списке пострадавших подмосковного минздрава значатся 154 человека. Трое из них выписаны, остальные находятся в московских и подмосковных медучреждениях.

Позднее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что из стационаров выписали 32 человека, пострадавших при нападении на концертный зал. В больницах остаются 110 человек, из которых 12 находятся в крайне тяжелом состоянии, 33 — в тяжелом, 47 — в средней степени тяжести, еще 18 готовятся к выписке, уточнил он. Амбулаторно медицинскую помощь получили 38 человек, сказал Кузнецов.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта несколько вооруженных людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей, они подожгли помещения и скрылись. Погибли 133 человека.

Пожар удалось потушить к вечеру 23 марта, концертный зал полностью выгорел. СК возбудил уголовное дело о теракте. ФСБ накануне заявила о задержании 11 человек, четверо из них — «непосредственные участники теракта», их обнаружили в Брянской области. В спецслужбе сказали, что они планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта в России объявлен днем общенационального траура.

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Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт пострадавшие департамент здравоохранения Москвы
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