Минцифры предложило включить электронные книги в «Пушкинскую карту»

Минцифры и Минкультуры обсуждают возможность включения электронных книг в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев на конференции «Книжные и электронные ресурсы в России», его цитируют «Ведомости».

«В случае включения книг в программу их ассортимент, доступный для покупки по карте, вероятно, будет модерироваться», — сказал он газете.

В программу, по мнению директора департамента, необходимо включить книги, которые будут интересны молодежи. Это могут быть произведения классической и современной литературы, сказал он.