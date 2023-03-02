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Минцифры предложило включить электронные книги в «Пушкинскую карту»

Минцифры предложило включить электронные книги в программу «Пушкинская карта»

Минцифры и Минкультуры обсуждают возможность включения электронных книг в программу «Пушкинская карта». Об этом сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев на конференции «Книжные и электронные ресурсы в России», его цитируют «Ведомости».

«В случае включения книг в программу их ассортимент, доступный для покупки по карте, вероятно, будет модерироваться», — сказал он газете.

В программу, по мнению директора департамента, необходимо включить книги, которые будут интересны молодежи. Это могут быть произведения классической и современной литературы, сказал он.

Как работает «Пушкинская карта»

Федеральная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи была запущена Министерством культуры в сентябре 2021 года. Граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту номиналом 3 тыс. руб. на год и покупать с ее помощью билеты на мероприятия из предложенного перечня. С ее помощью можно оплатить посещение театров, музеев, концертных залов и кинотеатров (только российские фильмы).

Оформить карту можно в «Почта Банке», она работает на платежной системе «Мир»

Теги
электронные книги «Пушкинская карта» Минцифры
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