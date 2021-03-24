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Пандемия коронавируса ,  
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Кличко пригрозил остановкой общественного транспорта в Киеве из-за COVID

Такое заявление мэр Киева сделал на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, в транспорте наблюдаются толпы людей, заметил Кличко и пообещал приостановить его работу, если ситуация не изменится
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

В том случае если в общественном транспорте не будут выполняться противоэпидемические требования, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19, то в Киеве локдаун может стать еще более жестким, вплоть до полной остановки работы общественного транспорта. Об этом на брифинге заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он попросил киевлян более сознательно относиться к реалиям и понимать все риски собственного легкомыслия. «Иначе, если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун», — заявил Кличко.

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Фото:Alexander Smith / EPA / ТАСС

Градоначальник пояснил, что общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех, кто добирается на работу или по неотложным делам, а также для киевлян, которые работают в сферах жизнеобеспечения города. «И толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», — отметил Кличко.

Мэр напомнил, что в прошлом году во время локдауна уже вводился запрет на работу общественного транспорта, что вызвало недовольство граждан. Вместе с тем Кличко призвал предприятия «некритической инфраструктуры» перейти на удаленную работу.

С 20 марта в Киеве на три недели ужесточили карантин в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом. В частности, власти запретили работу торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов. Киев находится в «красной зоне» карантина, где действуют самые жесткие ограничения, наряду с Киевской, Одесской, Житомирской, Закарпатской, Сумской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областями.

Автор
Михаил Юшков
Киев общественный транспорт Виталий Кличко коронавирус COVID-19 Локдаун
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