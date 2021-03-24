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Общество ,  
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В Росгвардии появятся замполиты

Глава Росгвардии Виктор Золотов подписал указ о создании главного военно-политического управления. К концу текущего года в Росгвардии будут введены должности замполитов
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Росгвардии создали главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим воспитанием военнослужащих и сотрудников. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов на расширенном заседании коллегии Росгвардии.

«Вчера мной подписан приказ о создании главного военно-политического управления», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил журналистам, что в мае прошлого года был утвержден план мероприятий по организации военно-политической работы в ведомстве.

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По его словам, военно-политическая работа будет объединять мероприятия «агитационно-пропагандистской работы», психологические занятия и различные развлекательные мероприятия. Как отметил Грибакин, это необходимо для обеспечения высокого уровня морально-политического и психологического состояния, который нужен для укрепления дисциплины.

До конца 2021 года, как сообщил Грибакин, в Росгвардии будут введены должности заместителей командиров воинских частей, подразделений по военно-политической работе. «Поэтому правильно будет их называть не «политруки», а «замполиты», — уточнил он (цитата по «Интерфаксу»).

Автор
Михаил Юшков
Росгвардия Виктор Золотов
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