В Росгвардии появятся замполиты
В Росгвардии создали главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим воспитанием военнослужащих и сотрудников. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов на расширенном заседании коллегии Росгвардии.
«Вчера мной подписан приказ о создании главного военно-политического управления», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил журналистам, что в мае прошлого года был утвержден план мероприятий по организации военно-политической работы в ведомстве.
По его словам, военно-политическая работа будет объединять мероприятия «агитационно-пропагандистской работы», психологические занятия и различные развлекательные мероприятия. Как отметил Грибакин, это необходимо для обеспечения высокого уровня морально-политического и психологического состояния, который нужен для укрепления дисциплины.