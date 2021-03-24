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Союз пациентов предупредил о возможной нехватке дорогих лекарств

В организации заявили, что программа по закупке дорогих лекарств нуждается в дополнительном финансировании, чтобы избежать нехватки препаратов. В прошлом году без них остались тысячи пациентов с рассеянным склерозом и гемофилией
Фото: Евгений Козырев / РИА Новости
Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором заявил о недостаточном финансировании федеральной программы Минздрава по закупке дорогостоящих лекарств для пациентов «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). Об этом сообщают «Известия».

Авторы письма предупредили, что программа «грозит превратиться в источник серьезных проблем». В конце прошлого года в обеспечении лекарствами из программы ВЗН произошли сбои: своевременной терапии не получили несколько тысяч человек, больных рассеянным склерозом и гемофилией. По данным союза, в 2020 году дефицит бюджета программы составил около 8 млрд руб. — она получила 62 млрд вместо 70 млрд.

Союз пациентов заявил о дефиците более 40 лекарств на фоне пандемии
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В этом году, сообщает ВСП, число пациентов, которым требуются дорогие лекарства, выросло с 220 тыс. до более чем 255 тыс. человек. Союз считает, что на финансирование программы требуется минимум 82 млрд руб.

Программа «14 ВЗН» была запущена в 2008 году, в ее рамках Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает их за счет средств федерального бюджета. В списке — гемофилия, муковисцидоз, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянный склероз, болезнь Гоше и другие редкие заболевания, которые не поддаются полному излечению. Под действие программы в 2020 году попадают 149,3 тыс. человек, в заявке на 2021 год числились более 165 тыс. (по состоянию на сентябрь прошлого года).

В Минздраве газете сообщили, что в рамках программы «14 ВЗН» заключено более 40 контрактов, ведомство считает приоритетным обеспечение этих пациентов лекарствами и принимает меры в случае возникновения риска сбоев. «Известия» также приводят ответ министерства ВСП от октября 2020 года, в котором говорится, что Минздрав предлагал выделить дополнительное финансирование на программу, чтобы сформировать запас препаратов на 15 месяцев, но инициативу не поддержали. В случае необходимости министерство пообещало направить предложения в рамках подготовки законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Как сообщили в Министерстве финансов, ведомство участвует в обсуждениях программы, а при формировании бюджета учитывает информацию Минздрава о количестве и стоимости терапии. Как рассказали в министерстве, в прошлом году на программу было израсходовано 61,8 млрд руб., предусмотрено, что каждый год финансирование увеличивается на 4%. В 2021 году расходы на нее составят 64,3 млрд руб., в 2022 и 2023 годах — по 66,96 млрд руб.

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Пациенты с гемофилией пожаловались Мишустину на перебои с лекарствами
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По словам зампреда комиссии Общественной палаты по социальной политике Екатерины Курбангалеевой, у программы есть и другие проблемы, в том числе несовершенство учета и ведения реестра больных, изменение стоимости лекарств и отсутствие у пациента возможности выбора лекарственных препаратов.

16 марта директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко заявила, что средства, выделенные на программу ВЗН, не смогут покрыть полную потребность в лекарствах. Заместитель директора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Ольга Константинова, в свою очередь, сообщила, что бюджетных денег осталось немного и не удастся закупить все лекарства, которые указаны в заявках регионов. В Минздраве позже заявили, что все пациенты, которые получают лечение в рамках программы, будут обеспечены необходимыми препаратами.

В декабре 2020-го ВСП заявил, что на фоне пандемии в России возник дефицит 42 препаратов, в том числе жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями. Организация направила соответствующее обращение президенту Владимиру Путину, правительству, Минздраву и Минпромторгу.

Автор
Наталия Анисимова
лекарственные препараты дефицит Минздрав Минфин
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