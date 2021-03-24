Союз пациентов предупредил о возможной нехватке дорогих лекарств

В организации заявили, что программа по закупке дорогих лекарств нуждается в дополнительном финансировании, чтобы избежать нехватки препаратов. В прошлом году без них остались тысячи пациентов с рассеянным склерозом и гемофилией

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором заявил о недостаточном финансировании федеральной программы Минздрава по закупке дорогостоящих лекарств для пациентов «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). Об этом сообщают «Известия».

Авторы письма предупредили, что программа «грозит превратиться в источник серьезных проблем». В конце прошлого года в обеспечении лекарствами из программы ВЗН произошли сбои: своевременной терапии не получили несколько тысяч человек, больных рассеянным склерозом и гемофилией. По данным союза, в 2020 году дефицит бюджета программы составил около 8 млрд руб. — она получила 62 млрд вместо 70 млрд.

В этом году, сообщает ВСП, число пациентов, которым требуются дорогие лекарства, выросло с 220 тыс. до более чем 255 тыс. человек. Союз считает, что на финансирование программы требуется минимум 82 млрд руб.