Союз пациентов предупредил о возможной нехватке дорогих лекарств
Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, в котором заявил о недостаточном финансировании федеральной программы Минздрава по закупке дорогостоящих лекарств для пациентов «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»). Об этом сообщают «Известия».
Авторы письма предупредили, что программа «грозит превратиться в источник серьезных проблем». В конце прошлого года в обеспечении лекарствами из программы ВЗН произошли сбои: своевременной терапии не получили несколько тысяч человек, больных рассеянным склерозом и гемофилией. По данным союза, в 2020 году дефицит бюджета программы составил около 8 млрд руб. — она получила 62 млрд вместо 70 млрд.
В этом году, сообщает ВСП, число пациентов, которым требуются дорогие лекарства, выросло с 220 тыс. до более чем 255 тыс. человек. Союз считает, что на финансирование программы требуется минимум 82 млрд руб.
Программа «14 ВЗН» была запущена в 2008 году, в ее рамках Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает их за счет средств федерального бюджета. В списке — гемофилия, муковисцидоз, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянный склероз, болезнь Гоше и другие редкие заболевания, которые не поддаются полному излечению. Под действие программы в 2020 году попадают 149,3 тыс. человек, в заявке на 2021 год числились более 165 тыс. (по состоянию на сентябрь прошлого года).