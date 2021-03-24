Citigroup запретила сотрудникам рабочие видеозвонки по пятницам

Пандемия поставила сотрудников компании в нежизнеспособные условия, заявила глава Citigroup Джейн Фрейзер. Чтобы облегчить усталость из-за удаленки, она объявила «день перезагрузки» и запретила рабочие видеозвонки по пятницам

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Новый гендиректор международного финансового конгломерата Citigroup Джейн Фрейзер сообщила о ряде нововведений, которые должны облегчить сотрудникам работу во время пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Фрезер, в частности, запретила сотрудникам проводить рабочие видеозвонки по пятницам, призвала их брать отпуск и отказаться от планирования рабочих встреч в нерабочее время. Гендиректор также объявила праздничным для всей компании и назвала «днем перезагрузки» 28 мая.

«Из ваших сообщений и личного опыта я знаю, что размывание границ между домом и работой, а также непрекращающийся рабочий день, связанный с пандемией, негативно сказываются на нашем благополучии. Это нежизнеспособный режим», — написала в письме Фрейзер.

Гендиректор также добавила, что Citigroup продумывала, какой будет работа в долгосрочной перспективе, и решила, что многие специалисты для поддержания конкурентоспособности, совместной работы и помощи молодым сотрудникам должны работать в офисе. Однако планируется, что большинство сотрудников банка в дальнейшем три дня в неделю будут работать в офисе, а два — из дома.