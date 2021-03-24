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Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

После того как Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, те отказались по меньшей мере от 500 участков на полуострове, сообщил Росреестр. В МИД Украины этот указ назвали «юридически ничтожным»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После того как российские власти запретили иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в Крыму, они отказались как минимум от 500 участков на полуострове. Об этом РБК сообщили в Росреестре.

До подписания соответствующего указа иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму. По данным Росреестра, к 1 января 2021 года это число упало до 11 тыс. Более свежих данных у службы нет.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. Запрет вступил в силу 20 марта 2021-го.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму
Экономика
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Если иностранные граждане в течение года с момента издания указа не передали права на землю, власти продадут ее в принудительном порядке, сообщил Росреестр. Вырученную сумму передадут или бывшему владельцу, или в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

На Украине указ Путина раскритиковали. «Указ [о запрете иностранцам владеть землей в Крыму] юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины», — заявил спикер МИД страны Олег Николенко. Это ограничение притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова и не останется без оценки международного сообщества, сказал он.

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Авторы
Анна Громова, Надежда Федорова, Виктория Полякова
Крым участки Росреестр
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Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму
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