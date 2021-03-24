Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

После того как Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, те отказались по меньшей мере от 500 участков на полуострове, сообщил Росреестр. В МИД Украины этот указ назвали «юридически ничтожным»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После того как российские власти запретили иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в Крыму, они отказались как минимум от 500 участков на полуострове. Об этом РБК сообщили в Росреестре.

До подписания соответствующего указа иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму. По данным Росреестра, к 1 января 2021 года это число упало до 11 тыс. Более свежих данных у службы нет.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, который запрещает иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам и лицам без гражданства владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей. Запрет вступил в силу 20 марта 2021-го.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.