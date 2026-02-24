Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что задержание первого проректора СПбГУП Ларисы Пасешниковой в конце декабря было проведено незаконно. Дело касалось хищения выделенных вузу 26,9 млн руб.

Лариса Пасешникова (Фото: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов)

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга решил, что задержание первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Ларисы Пасешниковой было проведено незаконно, сообщили в Балтийской коллегии адвокатов.

В своем решении суд указал на отсутствие сведений о причастности Пасешниковой к расследуемому делу о хищении бюджетных субсидий, а также об отсутствии законных оснований для ее задержания. «В связи с этим суд удовлетворил жалобу защитника, признав задержание Л.А. Пасешниковой незаконным», — говорится в сообщении.

«Лариса Алексеевна не пыталась скрыться, она имеет постоянное место жительства (в котором, к слову, 25 декабря 2025 года был проведен обыск), ее личность прекрасно известна следственному органу, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суд не направлялось», — добавили в коллегии.

В коллегии отметили, что из-за следственных действий здоровью Пасешниковой был причинен существенный вред. В ходе допроса у нее случился гипертонический криз, ее госпитализировали. «При этом из-за незаконного статуса задержанной даже в больничной палате к ней применялись наручники», — указали адвокаты.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга подтвердили РБК, что задержание Пасешниковой было признано незаконным в порядке ст.91 УПК РФ. Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева уточнила, что решение было принято 17 февраля.

Ларису Пасешникову задержали вместе с главным бухгалтером СПбГУП Юлией Шаркевич. Первого проректора и главного бухгалтера подозревали в хищении 26,9 млн руб., выделенных на научные исследования в период с 2021 по 2025 годы. По версии следствия, сотрудники вуза предоставляли министерствам заведомо ложные данные о работах. В то время университетом руководил Александр Запесоцкий. Обыски по уголовному делу проводились и у него дома.

В октябре 2025 года арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил изъять здания университета из собственности его учредителя – Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В надзорном ведомстве заявляли, что СПбГУП незаконно перешел ФНПР, а Запесоцкий «на протяжении десятилетий» использовал имущество вуза «для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета».

В Ленинграде была создана профсоюзная школа в 1926 году, в 1973-м ее реорганизовали в Высшую профсоюзную школу культуры (ВПШК). На ее базе в 1993-м появился СПбГУП. Запесоцкий работал в ВПШК с 1985 года — в частности, в 1991-м стал ректором. Он также является кандидатом педагогических наук, членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН) и заместителем председателя отделения РАН в Санкт-Петербурге. Ректор неоднократно привлекал общественное внимание своими высказываниями. В частности, в 2004 году он заявил, что построил в вузе «культ личности», в 2014-м объяснял отчисление 150 человек «несоблюдением дисциплины и неспособностью к поведению на уровне университетских стандартов», а в 2021-м предложил не выдавать дипломы при отсутствии прививок.