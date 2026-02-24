Ученые назвали города России с «геном бессонницы»

Наиболее предрасположенными к бессоннице городами оказались Магнитогорск, Махачкала и Петрозаводск, следует из исследования Genotek

Генетики Genotek определили города России с наибольшей предрасположенностью к бессоннице. Наиболее предрасположенными к нарушению сна оказались Магнитогорск (14,97% от общего числа исследованных жителей), Махачкала (13,01%) и Петрозаводск (12,73%), следует из исследования (есть у РБК).

В десятку городов, где наиболее часто встречается генетический вариант rs113851554, связанный с бессонницей, также входят Благовещенск (12,62%), Чехов (12,61%), Звенигород (12,61%), Пушкин (12,17%), Волжский (11,82%), Южно-Сахалинск (11,59%) и Тольятти (11,38%).

В Москве и Санкт-Петербурге частота встречаемости «гена бессонницы» 8,92% и 8,67% соответственно.

Согласно исследованию UK Biobank, полиморфизм rs113851554 является наиболее значимым геномным сигналом, связанным с бессонницей. Он расположен в интроне гена MEIS1, который участвует в регуляции развития нервной системы. Наличие хотя бы одной копии этого варианта повышает вероятность нарушений сна примерно на 26%.

Ученые Genotek на основе данных более 166 тыс. геномов жителей России из разных этносов изучили, насколько распространен этот генетический вариант в России.

«Мы опирались на данные крупнейших международных исследований и сопоставили их с собственной базой геномов жителей России. Это позволило оценить, как часто вариант rs113851554 встречается у разных этнических групп. Такие проекты помогают уточнять вклад генетики в распространенные состояния, в том числе нарушения сна», — отметил директор по науке медико-генетического центра Genotek, к.ф.-м.н. Александр Ракитько.

«Важно подчеркнуть, что генетическая предрасположенность — это не приговор. Даже если человек является носителем варианта, связанного с повышенным риском бессонницы, это не означает, что у него обязательно разовьется хроническое нарушение сна. Наша задача — дать людям инструмент для более осознанного отношения к своему здоровью», — пояснила, в свою очередь, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek, к.б.н. Екатерина Суркова.

На сон по-прежнему существенно влияют образ жизни, стресс, режим дня и состояние здоровья, подчеркивают ученые.