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Губернатор сообщил о пожаре в одном из цехов НЛМК в Липецке

Пожар произошел в одном из цехов НЛМК, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, «по неподтвержденной спецслужбами информации», пожар возник из-за «падения летательного аппарата». «Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», — добавил Артамонов.

Он уточнил, что все службы региона приведены в режим максимальной готовности. Губернатор попросил жителей «не поддаваться панике и доверять только официальной информации». «Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов», — добавил он.

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