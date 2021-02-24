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В торговом центре в Горно-Алтайске произошел пожар

Фото: группа "Индицент Горно-Алтайск" во "ВКонтакте"
Фото: группа "Индицент Горно-Алтайск" во "ВКонтакте"

В городе Горно-Алтайск загорелся торговый центр, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского главка МЧС, передает ТАСС.

Речь идет о ТЦ «Ткацкий-1», уточнили в ведомстве. «Люди из торгового центра эвакуировались самостоятельно, уточняем их количество. Информации о пострадавших у нас пока нет», — сообщили в пресс-центре. В тушении пожара участвуют две пожарные части Горно-Алтайска и пожарная часть Маймы, добавили там.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как несколько человек выбрались на улицу через окно на втором этаже ТЦ, и им помогают спуститься на припаркованный к окнам автобус.

Из окон второго этажа ТЦ валят клубы серого дыма, видно на снятых очевидцами кадрах, выложенных в Telegram-канале «Инцидент Горно-Алтайск». На еще одном видео люди эвакуируются из торгового центра, слышны звуки пожарной тревоги, а в другой части помещения виден огонь. 

К 11:22 (07:22 мск) пожар был локализован, сообщили в региональном главке МЧС, передает ТАСС. Пожарные вывели из здания пять человек.

На месте происшествия работает глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщили агентству в пресс-центре правительства региона.

Материал дополняется.

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Автор
Виктория Полякова
пожар торговый центр Горно-Алтайск
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