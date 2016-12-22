Российская бобслеистка отказалась от вскрытия допинг-пробы Б

Российская бобслеистка Надежда Сергеева после того, как ее уличили в употреблении допинга, отказалась от вскрытия пробы Б. Она уже покинула Олимпийскую деревню

Надежда Сергеева (Фото: Tobias Hase / dpa / Global Look Press)

Российская бобслеистка Надежда Сергеева отказалась от вскрытия пробы Б, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову.

Отказ от вскрытия пробы Б после того, как первая проба дала положительный результат, как правило, означает признание наличия запрещенного вещества, отмечает агентство. «Сергеева уже сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню», — добавила Макарова.

В пятницу, 23 февраля, президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков рассказал, что в организме Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат. По словам Зубкова, 13 февраля проба Сергеевой дала отрицательный результат, а через пять дней «непонятно что происходит».

В официальном сообщении федерации отмечалось, что «медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал». «Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды», — говорилось в сообщении.

Руководитель делегации «Олимпийских атлетов из России» Станислав Поздняков в свою очередь сказал, что случай с обнаружением запрещенного вещества в организме Сергеевой говорит «об определенной степени халатности спортсменки».

Поздняков уточнил, что речь идет о триметазидине — препарате, который полностью запрещен Всемирным антидопинговым агентством с 2015 года.

Ранее запрещенный мельдоний был обнаружен в организме керлингиста Александра Крушельницкого. Его лишили бронзовой медали, которую он завоевал в дабл-миксте со своей супругой Анастасией Брызгаловой. Они также покинули Олимпийскую деревню.