Восстановительные работы на месте падения метеорита близки к завершению

Восстановительные работы в Челябинской области, где произошло падение метеорита, к настоящему времени завершены на 78%. Об этом РБК сообщили в Главном управлении МЧС России по этому региону.

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В ведомстве уточнили, что с начала работ по ликвидации последствий ЧП застеклили окна в 5 тыс.709 зданиях. В числе отремонтированных объектов недвижимости - 4 тыс. 794 жилых дома, 187 лечебных, 609 образовательных учреждений, 79 учреждений культуры. Кроме того, к настоящему времени успели демонтировать 2 тыс. 356 оконных проемов, остеклили 10 тыс. 852 кв. м окон.

В результате измерений, проведенных учеными, было установлено, что радиационный фон в регионе после падения небесного тела превышен не был.

Группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и бригады волонтеров продолжают оказывать помощь населению, объектам социальной сферы при замене разрушенного остекления зданий.

Напомним, что в середине февраля 2013 г. на территорию Челябинской области упал метеорит, при столкновении которого с Землей произошел взрыв мощностью не менее 100 килотонн. В результате чрезвычайного происшествия пострадали около 1500 человек, при этом летальных исходов зафиксировано не было. Значительная часть получивших ранения и травмы порезались осколками оконных стекол в своих квартирах.