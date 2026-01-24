 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мурманчан призвали сократить использование электроприборов из-за аварии

Жителей Мурманской области призвали по возможности не пользоваться электроникой
Чибис призвал жителей пострадавших Мурманска и Североморска, где идут восстановительные работы, по возможности ограничить пользование электроприборами, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сети
Фото: andrey_chibis / Telegram
Фото: andrey_chibis / Telegram

Жителям пострадавших из-за энергоаварии районов Мурманской области следует по возможности сократить использование электроприборов и другой техники, пока власти пытаются справиться с последствиями произошедшего. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в телеграм-канале.

Он пояснил, что мера необходима для снятия дополнительной нагрузки на сети, и призвал местных жителей отнестись к происходящему с пониманием.

Губернатор рассказал, что власти уже подвели первые итоги работы по ситуации, а он сам получает доклады каждый час.

К 10:30 мск было установлено, что из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Как уточнили в региональном управлении МЧС, новые опоры везут из Карелии. Тепло же уже подается в дома, котельные работают стабильно.

Мурманск и Североморск частично остались без света из-за непогоды
Политика
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Вечером 23 января Мурманск и соседний Североморск частично остались без света из-за непогоды. Мэр Мурманска Иван Лебедев назвал «образование гололеда и изморози» причиной аварий на линиях «Россети Северо-Запад». МЧС еще 22 января уведомило о сильной гололедице, а к 24 января выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра и увеличении высоты волн в течение двух суток.

На фоне массовых отключений электричества в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), виновным могут грозить штрафы, обязательные работы и арест на срок до трех месяцев.

По предварительным данным, 23 января сетевая организация не приняла мер по содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также не среагировала вовремя на аварийные отключения энергоснабжения. Произошли критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей, рассказали в СК.

