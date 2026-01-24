Мурманчан призвали сократить использование электроприборов из-за аварии
Жителям пострадавших из-за энергоаварии районов Мурманской области следует по возможности сократить использование электроприборов и другой техники, пока власти пытаются справиться с последствиями произошедшего. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в телеграм-канале.
Он пояснил, что мера необходима для снятия дополнительной нагрузки на сети, и призвал местных жителей отнестись к происходящему с пониманием.
Губернатор рассказал, что власти уже подвели первые итоги работы по ситуации, а он сам получает доклады каждый час.
К 10:30 мск было установлено, что из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Как уточнили в региональном управлении МЧС, новые опоры везут из Карелии. Тепло же уже подается в дома, котельные работают стабильно.
Вечером 23 января Мурманск и соседний Североморск частично остались без света из-за непогоды. Мэр Мурманска Иван Лебедев назвал «образование гололеда и изморози» причиной аварий на линиях «Россети Северо-Запад». МЧС еще 22 января уведомило о сильной гололедице, а к 24 января выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра и увеличении высоты волн в течение двух суток.
На фоне массовых отключений электричества в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), виновным могут грозить штрафы, обязательные работы и арест на срок до трех месяцев.
По предварительным данным, 23 января сетевая организация не приняла мер по содержанию линий электропередачи в надлежащем состоянии, а также не среагировала вовремя на аварийные отключения энергоснабжения. Произошли критическое падение напряжения и массовое отключение энергопотребителей, рассказали в СК.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»