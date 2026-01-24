 Перейти к основному контенту
Общество
0

Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта

Автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, несколько человек пострадали
Автомобиль протаранил вход в зал вылета и кассу, пострадали шесть человек. Предварительно, водитель страдает от психического расстройства

Автомобиль врезался в ворота аэропорта в округе Уэйн в Детройте (американский штат Мичиган), сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей воздушной гавани. Предварительно, пострадали шесть человек.

Речь идет об аэропорте Детройт-Метрополитен-Уэйн-Каунти — главном, обслуживающем город. Автомобиль протаранил кассу терминала Макнамара и ранил тех, кто находился рядом. Им уже оказали медицинскую помощь. Место происшествия оцеплено. Вход завален обломками.

Администрация аэропорта округа Уэйн сообщила, что инцидент произошел около 19:30 23 января по местному времени (03:30 24 января — по московскому).

Водителя задержали. Причина аварии пока неизвестна, полиция проводит расследование.

В Румынии мужчина на машине пытался протаранить ворота посольства России
Политика
Фото:Robert Ghement / EPA / ТАСС

На видео, опубликованном в Сети, видно, как синий четырехдверный седан с открытым капотом и багажником останавливается перед стойками Delta Airlines рядом со входами в зал вылета. Как отмечает Fox News, речь идет об автомобиле Mercedes, а задержанный был одет в черную майку команды по регби Detroit Lions.

Как сообщили каналу несколько чиновников, водитель, по предварительным данным, страдает от психического расстройства.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Детройт США аэропорты таран
