Политика⁠,
0

В Румынии мужчина на машине пытался протаранить ворота посольства России

Гражданин Румынии под действием наркотиков попытался протаранить ворота посольства России в Бухаресте на машине. 53-летнего мужчину задержали
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС
Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС

Мужчина под действием наркотиков попытался на автомобиле проникнуть на территорию «дипломатической цели» в Бухаресте, его остановил дежуривший полицейский, сообщает жандармерия столицы Румынии. Пресс-релиз приводит Agerpres. Adevarul уточняет, что речь идет о посольстве России.

По данным жандармерии, в ночь на 23 октября, около 3:15 по местному времени (совпадает с московским), 53-летний гражданин Румынии попытался протаранить ворота дипмиссии, но был остановлен. Он попытался скрыться с места происшествия, но был заблокирован приехавшими бригадами жандармов. При проверке у водителя обнаружили следы наркотических веществ: амфетамина и бензодиазепина. Кроме того, действие его водительской лицензии приостановлено. Мужчина задержан.

«Безопасность дипломатической цели не подвергалась опасности, и не было зарегистрировано никаких серьезных жертв или материального ущерба», — говорится в сообщении.

В Австралии арестовали протаранившего ворота Генконсульства России
Политика

В ночь на 1 сентября 39-летний мужчина на внедорожнике протаранил ворота генконсульства России в Сиднее. Его задержали, один полицейский был ранен — он порезал руку. Позже водителя арестовали.

