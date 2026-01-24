Федермессер предложила создать условия для развала «жестокого мира» ПНИ

При создании условий в обществе система психоневрологических интернатов развалится, уверена Нюта Федермессер. Этот «расчеловечивающий мир» существует на наши налоги, а мы не хотим об этом знать — «не знать спокойнее»

Нюта Федермессер (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Надо стремиться к тому, чтобы в России не строились новые психоневрологические интернаты (ПНИ), чтобы на смену интернатам-тысячникам пришли дома сопровождаемого проживания, а максимальная концентрация людей с особенностями развития в одном месте не превышала 24 человека, заявила директор фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в интервью РБК.

«Мы узнали за последние годы, что интернаты — это чудовищный закрытый мир, ГУЛАГ для сирот, инвалидов и людей, совершенно ни в чем не виноватых. Мы осознали, что этот расчеловечивающий и жестокий мир существует на наши с вами налоги, а мы ничего не хотим об этом знать. Потому что не знать — спокойнее», — заявила она.

По мнению Федермессер, открытые для обычных людей двери интернатов в результате и приведут к изменению системы: будет приходить больше волонтеров, сотрудники станут чаще забирать людей из ПНИ к себе домой, больше губернаторов пролоббируют законы о возмездной опеке, а директора интернатов поймут, что они больше не имеют права оставлять дверь закрытой, и будут пускать туда волонтеров.

«Я хочу не ломать систему интернатов, а создавать условия для того, чтобы она развалилась сама», — заявила она. По мнению Федермессер, это произойдет, если каждый человек проявит интерес к системе ПНИ и попробует разобраться и больше узнать о людях, которые в них находятся. Одним из первых шагов, по ее словам, может стать посещение выставки про ПНИ в Музее Москвы.

«У посетителей есть возможность узнать, что люди, которых никто никогда не любил, которые оказались за глухим забором из-за нашей любви к собственному спокойному невежеству, на самом деле — состоят из любви. И оказывается, есть люди, которые готовы забрать из интерната самых тяжелых детей и обеспечить им достойную жизнь, наполненную любовью, даже при довольно серьезном безденежье», — считает она.

«Инклюзия — это не каждой школе по инвалиду. Истинная инклюзия — это культура общества, в котором люди перестали замечать инаких и показывать на них пальцем», — отметила Федермессер.

Она напомнила, что некоторые регионы, в том числе Нижегородская область, где Федермессер работает советником губернатора по социальным изменениям на общественных началах, приняли у себя закон о возмездной опеке, когда опекуну дают вознаграждение за то, что он забрал человека из интерната. В таких случаях важно избежать ситуаций, когда люди специально отдают кого-то в интернат, чтобы через год его забрать за вознаграждение, отметила Федермессер. Пока этот закон работает на очень небольшую группу людей — детей с тяжелой инвалидностью, длительно проживавших в интернате, и не может распространяться на всех людей с инвалидностью.

По словам главы фонда «Вера», за последние полтора года количество людей, перешедших из интернатов или из дома на сопровождаемое проживание, стало примерно на 100 человек больше. «Кажется, что это немного, но это очень важно. Это 100 человеческих жизней, не потерянных, а тех, у кого появился шанс на достойную жизнь», — считает она.

В 2023 году в России были приняты поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Одна из них упразднила 38-ю статью закона «О службе по защите прав людей с психическими нарушениями» — независимый институт, фиксирующий нарушения в психоневрологических интернатах и психиатрических больницах. Наложить вето на этот законопроект призвали 75 российских НКО, было собрано 40 тыс. подписей граждан. Федермессер выступила с резкой критикой законопроекта. Она говорила, что нововведения не обеспечат необходимую защиту прав пациентов ПНИ.