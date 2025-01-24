Глава Минприроды назвал срок очистки от мазута пляжей Краснодарского края

Пляжи Краснодарского края очистят от мазута и приведут к «нормативному состоянию» к лету 2025 года, сообщил Козлов. Ранее он говорил, что полностью пляжи Анапы восстановят только к маю 2026-го

Фото: Мария Лисицына / РБК

Пляжи Краснодарского края должны полностью очистить от мазута к лету 2025 года, заявил журналистам глава Минприроды Александр Козлов. Его слова приводит «Интерфакс».

«К летнему сезону состояние пляжей должно быть приведено к нормативному состоянию. Это значит, что мазута на пляже быть не должно. Для этого на протяжении почти месяца грунт на пляже вывозится на временные площадки хранения», — сказал министр.

Он пообещал, что волонтеры и специалисты МЧС продолжат работу на пляжах с применением новых технологий.

Одним из наиболее пострадавших мест от разлива топлива в целом оказалась Анапа, расположенная в Краснодарском крае. Полностью восстановить пострадавшие от разлива мазута пляжи этого города планируется к началу летнего сезона 2026 года, рассказал Козлов накануне на совещании с участием президента Владимира Путина. Для этого власти Краснодарского края уже начали готовить проектную документацию.

Работы начнутся в четвертом квартале 2025 года, по плану они должны завершиться в мае 2026-го. «Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле-мае, и, соответственно, работа техники на пляже не будет мешать отдыхающим», — пояснял Козлов.

По словам министра, загрязненный песок заменят на новый, кварцевый, который привезут с трех месторождений, расположенных под Анапой. Глава Минприроды заверил, что старый песок не будут возвращать обратно даже после очистки.

В Керченском проливе 15 декабря произошла авария двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута, и после аварии часть его попала в акваторию Черного моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Путин назвал последствия аварии «экологической бедой» и потребовал активных действий от созданной правительственной комиссии по их ликвидации.