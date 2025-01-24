Глава Минприроды назвал срок восстановления пляжей после разлива мазута

Власти планируют начать работу по восстановлению пляжей в конце года и завершить их в мае 2026 года, сообщил Козлов. Песок на пляжах заменят новым кварцевым, а загрязненный не будут возвращать назад даже после очистки

Волонтер во время уборки мазута на пляже Анапы, декабрь 2024 года (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Пострадавшие от разлива нефтепродуктов пляжи Анапы планируется восстановить к началу летнего сезона 2026 года. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, власти Краснодарского края уже приступили к разработке проектной документации, она должна быть подготовлена к 1 сентября.

«Решим вопрос с финансированием и приступим к работам в четвертом квартале года и завершим в мае 2026 года. Это как раз межсезонье. Пройдем выбросы, которые ожидаем в апреле—мае, и, соответственно, робототехника на пляже не будет мешать отдыхающим», — рассказал Козлов.

Кроме того, планируется предусмотреть инженерную защиту пляжей, чтобы берег не смывало, уточнил глава Минприроды.

Окончательно площадь пляжей, которую необходимо восстановить, власти смогут назвать только после того, как прекратятся все выбросы мазута и он будет убран с побережья, сообщил Козлов.

«Но на сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить, — предварительно это 280 гектаров. Объем чистого нового песка, который нам потребуется, — порядка 840 тыс. кубов, и при толщине покрытия песка — где-то 20 см дополнительно, то есть почти в четыре раза больше, чем мы вывезли», — сказал он.

Такая цифра, отметил министр, обусловлена тем, что власти ставят задачу сделать пляж «еще лучше, чем он был, для того чтобы люди, которые приедут потом отдыхать, это оценили».

Анапа — второй по посещаемости после Сочи курорт в Краснодарском крае, куда жители России чаще всего выезжают на отдых. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в 2024 году Анапа приняла около 4,5 млн человек. В Сочи, для сравнения, отдохнули 6,8 млн человек.

В Керченском проливе 15 декабря произошла авария двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута, и после аварии часть его попала в акваторию Черного моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Президент Владимир Путин назвал последствия аварии «экологической бедой» и потребовал активных действий от созданной правительственной комиссии по их ликвидации.

После разлива мазута жители пострадавших регионов, среди которых Кубань, вместе с волонтерами каждый день собирают на побережье Анапы мазут, перемешанный с песком. Сейчас на первый взгляд пляжи выглядят чисто, убедился посетивший Анапу корреспондент РБК, но мазут проник глубже в песок. Во время шторма море вновь приносит на берег мелкие фракции мазута.

Волонтеры, участвующие в работах, считают, что на пляжах Анапы после очистки осталось мало песка. Раскопки на одном из них показали, что толщина песка составляет порядка 45 см. Некоторые волонтеры предупредили, что вывоз песка более невозможен.

По словам Козлова, власти уже выбрали места для забора песка на пляжи: в приоритете сейчас три месторождения кварцевого песка, расположенные рядом с Анапой. Он подчеркнул, что песок, который сейчас проходит очистку, «востребован в других отраслях» и обратно на пляжи его не вернут. «На пляж мы повезем чистый кварцевый песок», — заключил министр.